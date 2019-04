Cặp đôi nhận “gạch đá” vì leo lên mái nhà Hội An "làm chuyện này"

Mới đây, bức ảnh một cặp đôi leo lên mái ngói của ngôi nhà cổ ở Hội An , nằm sõng soài tạo dáng chụp ảnh cưới hay đôi trẻ ngồi trên nóc nhà để chụp ảnh khiến lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội gây bức xúc. Ngay sau khi bức ảnh cưới phản cảm tại Hội An được đăng tải, dân mạng đã tìm ra được vị trí của các mái nhà bị xâm hại đó là 92, 130, 158, 166 đường Trần Phú. Từ quán cà phê, một số người đã leo sang ngôi nhà bên cạnh để chụp hình. Để ngăn chặn việc các cặp đôi tiếp theo chụp ảnh cưới phản cảm tại Hội An, một số chủ nhà cao tầng có ban công đã rào chắn cẩn thận bằng nhiều hình thức như dây thừng, dây thép. Việc ngăn các cặp đôi chụp ảnh cưới trên mái nhà Hội An được dân mạng hưởng ứng nhiệt tình. Bởi nó giúp đô thị cổ này giữ được sự linh thiêng vốn có. Ngay sau khi những bức ảnh cặp đôi chụp ảnh cưới trên mái nhà Hội An được đăng tải, rất nhiều dân mạng yêu cầu cơ quan chức năng ra tay xử lý sai phạm. Ông Nguyễn Văn Lanh - Trưởng phòng Văn hóa Thông tin thành phố Hội An cho biết, sau khi lập đoàn đi kiểm tra phát hiện một số chủ quán cà phê đã dựng hàng rào để ngăn cản hành vi leo qua mái ngói nhà dân để chụp ảnh cưới. Theo ông Lanh, đây có thể là giải pháp có thể giải quyết tình trạng xâm hại di tích, tuy nhiên, hình ảnh các công trình có tuổi đời hàng trăm năm bị bao bọc bởi hàng rào gây mất mỹ quan phố cổ. Còn trên MXH, nhiều dân mạng đưa ra ý kiến rằng, việc chụp ảnh cưới trên mái nhà ở Hội An là hành vi phản cảm, xâm hại đến di sản, vi phạm quy chế quản lý, bảo tồn, sử dụng di tích khu phố cổ Hội An. Chưa kể, việc làm này rất nguy hiểm cho người chụp, ảnh hưởng đến an toàn cho các ngôi nhà cổ. Còn trả lời báo chí về việc các vị khách leo qua rào để chụp ảnh, đại diện 1 quán cafe ở Hội An cho biết, khách đến gọi café, sau đó ngồi trên sân thượng và tự động leo lan can qua mái ngói nhà bên cạnh để chụp và quán đã có nhắc nhở nhưng dường như các vị khách bỏ ngoài tai.

