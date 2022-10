Cặp đôi hot girl làng quần vợt Mỹ lộ nhan sắc đẹp miễn chê

Rachel Stuhlmann (30 tuổi, đến từ thành phố St. Louis, bang Missouri) được blog thể thao Outkick mệnh danh là “người có ảnh hưởng tới quần vợt hàng đầu thế giới”. Stuhlmann được xếp hạng quốc gia trên USTA’s Junior Circuit và thi đấu tại giải NCAA Division I của Hiệp hội Thể thao Đại học Quốc gia Mỹ khi là sinh viên Đại học Missouri. Gần đây, Stuhlmann tham dự giải US Open và gây sốt sau bài phỏng vấn với tạp chí Maxim. Bên cạnh chơi môn thể thao banh nỉ, Stuhlmann còn là người mẫu nhờ thân hình cân đối và chiều cao 1,83 m. Cô cũng viết blog và làm quản lý truyền thông cho nền tảng quần vợt Top Court. Trên trang cá nhân có 211.000 người theo dõi, nữ VĐV thường đăng tải những hình ảnh khoe vẻ ngoài gợi cảm. Stuhlmann chia sẻ cô muốn trở thành “Paige Spiranac của làng quần vợt” và bày tỏ sự ngưỡng mộ với nữ golf thủ được theo dõi nhiều nhất trên mạng xã hội. Mục tiêu của Stuhlmann là làm cho quần vợt trở nên quen thuộc hơn với mọi người. Vì vậy, cô tích cực chụp ảnh và tạo ra nội dung về môn thể thao này trên mạng xã hội. “Dự án dài hạn mà tôi đang thực hiện là mang một giải đấu chuyên nghiệp đến quê hương St. Louis, nơi có lịch sử quần vợt phong phú”, cô nói. Makenzie Raine (17 tuổi, đến từ bang Minnesota) là VĐV quần vợt thi đấu tại các giải nghiệp dư của Mỹ. Raine được mệnh danh là “nữ thần quần vợt thế hệ mới” nhờ gương mặt và vóc dáng ưa nhìn. Ngoài ra, cô nàng còn là người mẫu, diễn viên và vũ công có 730.000 lượt theo dõi trang cá nhân. Theo Behind The Racquet, Raine học chơi tennis từ nhỏ nhờ được truyền cảm hứng từ cha. Năm 15 tuổi, cô phát hiện mình mắc bệnh hen suyễn dẫn đến dễ kiệt sức, khó thở khi tập luyện. Tuy nhiên, Raine vẫn kiên trì theo đuổi vì môn thể thao banh nỉ là niềm đam mê lớn nhất của cô. “Tôi không thể tưởng tượng cuộc sống mà không có quần vợt sẽ thế nào. Với việc luyện tập bài bản mỗi ngày, tôi tin chắc mọi thứ sẽ thật tẻ nhạt nếu thiếu vắng nó”, cô nói. Raine hiện luyện tập trong đội quần vợt của Đại học Minnesota. Cô vẫn nuôi mơ ước trở thành VĐV chuyên nghiệp. Không chỉ kiếm tiền nhờ hình ảnh của mình, Raine còn theo đuổi con đường kinh doanh. Cô cố gắng kết hợp tất cả niềm đam mê khác với quần vợt.

Rachel Stuhlmann (30 tuổi, đến từ thành phố St. Louis, bang Missouri) được blog thể thao Outkick mệnh danh là “người có ảnh hưởng tới quần vợt hàng đầu thế giới”. Stuhlmann được xếp hạng quốc gia trên USTA’s Junior Circuit và thi đấu tại giải NCAA Division I của Hiệp hội Thể thao Đại học Quốc gia Mỹ khi là sinh viên Đại học Missouri. Gần đây, Stuhlmann tham dự giải US Open và gây sốt sau bài phỏng vấn với tạp chí Maxim. Bên cạnh chơi môn thể thao banh nỉ, Stuhlmann còn là người mẫu nhờ thân hình cân đối và chiều cao 1,83 m. Cô cũng viết blog và làm quản lý truyền thông cho nền tảng quần vợt Top Court. Trên trang cá nhân có 211.000 người theo dõi, nữ VĐV thường đăng tải những hình ảnh khoe vẻ ngoài gợi cảm. Stuhlmann chia sẻ cô muốn trở thành “Paige Spiranac của làng quần vợt” và bày tỏ sự ngưỡng mộ với nữ golf thủ được theo dõi nhiều nhất trên mạng xã hội. Mục tiêu của Stuhlmann là làm cho quần vợt trở nên quen thuộc hơn với mọi người. Vì vậy, cô tích cực chụp ảnh và tạo ra nội dung về môn thể thao này trên mạng xã hội. “Dự án dài hạn mà tôi đang thực hiện là mang một giải đấu chuyên nghiệp đến quê hương St. Louis, nơi có lịch sử quần vợt phong phú”, cô nói. Makenzie Raine (17 tuổi, đến từ bang Minnesota) là VĐV quần vợt thi đấu tại các giải nghiệp dư của Mỹ. Raine được mệnh danh là “nữ thần quần vợt thế hệ mới” nhờ gương mặt và vóc dáng ưa nhìn. Ngoài ra, cô nàng còn là người mẫu, diễn viên và vũ công có 730.000 lượt theo dõi trang cá nhân. Theo Behind The Racquet, Raine học chơi tennis từ nhỏ nhờ được truyền cảm hứng từ cha. Năm 15 tuổi, cô phát hiện mình mắc bệnh hen suyễn dẫn đến dễ kiệt sức, khó thở khi tập luyện. Tuy nhiên, Raine vẫn kiên trì theo đuổi vì môn thể thao banh nỉ là niềm đam mê lớn nhất của cô. “Tôi không thể tưởng tượng cuộc sống mà không có quần vợt sẽ thế nào. Với việc luyện tập bài bản mỗi ngày, tôi tin chắc mọi thứ sẽ thật tẻ nhạt nếu thiếu vắng nó”, cô nói. Raine hiện luyện tập trong đội quần vợt của Đại học Minnesota. Cô vẫn nuôi mơ ước trở thành VĐV chuyên nghiệp. Không chỉ kiếm tiền nhờ hình ảnh của mình, Raine còn theo đuổi con đường kinh doanh. Cô cố gắng kết hợp tất cả niềm đam mê khác với quần vợt.