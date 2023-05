Cặp chị em giúp bóng rổ Việt Nam có HCV SEA Games là ai?

Thảo My và Thảo Vy hay còn được biết tới với biệt danh (Trương Twins) là hai cái tên nổi tiếng, được cộng đồng chơi bóng rổ Việt Nam đặc biệt quan tâm. Tại SEA Games 32, Thảo My và Thảo Vy tiếp tục thi đấu cho đội tuyển Việt Nam. Họ đã thành công trong việc đổi màu huy chương, mang về huy chương vàng đầu tiên trong lịch sử cho bóng rổ Việt Nam sau khi đánh bại Philippines với tỷ số 21-16 trong trận chung kết nội dung 3x3. Thảo Vy và Thảo My sinh năm 2001 và lớn lên tại bang Texas, Mỹ. Hai cô có cha là người Việt, mẹ mang hai dòng máu Việt - Mỹ. Cả hai được tiếp xúc với bóng rổ từ sớm. Năm 2019, hai chị em nhận được học bổng thể thao của Đại học Gonzaga và hiện thi đấu cho đội bóng rổ của trường tại NCAA Women Division 1. Xuất hiện tại SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam, 2 chị em họ Trương đã mang về tấm huy chương bạc ở nội dung 3x3 trên sân nhà, tạo nên cơn sốt trong cộng đồng yêu bóng rổ. Thảo My và Thảo Vy không chỉ thu hút người hâm mộ bởi tài năng, họ còn được yêu mến vì những khoảnh khắc vui vẻ, tích cực ngoài sân đấu. Thảo My và Thảo Vy luôn xuất hiện với nụ cười rạng rỡ. Trước khi về thi đấu cho đội tuyển Việt Nam tại SEA Games 32, 2 chị em Trương Twins vừa mới trải qua mùa giải thi đấu căng thằng cùng đội bóng rổ nữ trường đại học Gonzaga. Cặp đôi chị em này tiến vào giải Vô địch bóng rổ sinh viên toàn quốc của Mỹ (NCAA March Madness) nhưng dừng chân ở Tứ kết vùng. So với Thảo My ít được ra sân do gặp chấn thương, Thảo Vy lại thi đấu bùng nổ, ghi trung bình 17,4 điểm và 4,9 kiến tạo mỗi trận.

