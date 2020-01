Cận Tết, dân mạng nhao nhao tố thợ làm tóc không có tâm

Tết đến, ai cũng muốn thay đổi ngoại hình cho thật đẹp, thật xinh để đón năm mới cho rực rỡ. Thế nhưng trời không chiều lòng người, tóc hỏng, xấu ngày cận tết trở thành nỗi ám ảnh và là nỗi khổ khó nói không phải của riêng ai. Thấy hình tóc đẹp trên mạng lung linh, cô gái hí hửng mang hình ra tiệm yêu cầu cắt y ảnh và nhận cái kết khiến ai nhìn cũng vừa thương vừa buồn cười. May mắn làm sao do bản tính lo xa, cô nàng cắt trước tận 1 tháng để tóc có thể mọc lại chứ cận Tết mới đi làm mái tóc này thì chắc năm mới chùm chăn đi ngủ mất. Đú theo idol Hàn Quốc và cái kết khiến người khác phải cười bò. Nên nhớ không phải ai cắt tóc giống các thần tượng cũng hợp và không phải thợ cắt tóc nào cũng đủ tay nghề và trình độ để cắt những kiểu tóc khó. Muốn làm xoăn sóng lọn to giống hot girl, cô nàng hoá thân ngay thành bà thím trong phim truyền hình dài tập Hàn Quốc. Một pha cắt tóc cực kỳ cồng kềnh và chẳng liên quan đến hình mẫu. Mái đầu undercut thời thượng bỗng trở thành kiểu "úp bát" trong một nốt nhạc. Đúng là sai một ly, đi một dặm. Có ai thấy kiểu tóc thật giống kiểu tóc mẫu chút nào không? Nhìn mặt chàng trai là biết đang hờn dỗi đến mức độ nào rồi. Không biết thợ cắt tóc bị trúng lời nguyền hay gì mà cắt cho cô gái xinh đẹp phần mái không khác gì Thuỷ thủ Mặt trăng. Khi bạn thích mưa phùn, mưa xuân nhưng thợ cắt tóc lại yêu những ngày giông bão. "Anh/chị cắt cho em một chút mái thôi, đừng cắt nhiều nhé!" và có ngay bộ mái trên lông mày. Câu chuyện tóc mái này tất cả các cô gái đều đã từng gặp phải. Xem thêm clip: Dyeing my hair at home | Thảm hoạ tự nhuộm tóc tại nhà - wthnhifilm - Nguồn: Youtube

Tết đến, ai cũng muốn thay đổi ngoại hình cho thật đẹp, thật xinh để đón năm mới cho rực rỡ. Thế nhưng trời không chiều lòng người, tóc hỏng, xấu ngày cận tết trở thành nỗi ám ảnh và là nỗi khổ khó nói không phải của riêng ai. Thấy hình tóc đẹp trên mạng lung linh, cô gái hí hửng mang hình ra tiệm yêu cầu cắt y ảnh và nhận cái kết khiến ai nhìn cũng vừa thương vừa buồn cười. May mắn làm sao do bản tính lo xa, cô nàng cắt trước tận 1 tháng để tóc có thể mọc lại chứ cận Tết mới đi làm mái tóc này thì chắc năm mới chùm chăn đi ngủ mất. Đú theo idol Hàn Quốc và cái kết khiến người khác phải cười bò. Nên nhớ không phải ai cắt tóc giống các thần tượng cũng hợp và không phải thợ cắt tóc nào cũng đủ tay nghề và trình độ để cắt những kiểu tóc khó. Muốn làm xoăn sóng lọn to giống hot girl, cô nàng hoá thân ngay thành bà thím trong phim truyền hình dài tập Hàn Quốc. Một pha cắt tóc cực kỳ cồng kềnh và chẳng liên quan đến hình mẫu. Mái đầu undercut thời thượng bỗng trở thành kiểu "úp bát" trong một nốt nhạc. Đúng là sai một ly, đi một dặm. Có ai thấy kiểu tóc thật giống kiểu tóc mẫu chút nào không? Nhìn mặt chàng trai là biết đang hờn dỗi đến mức độ nào rồi. Không biết thợ cắt tóc bị trúng lời nguyền hay gì mà cắt cho cô gái xinh đẹp phần mái không khác gì Thuỷ thủ Mặt trăng. Khi bạn thích mưa phùn, mưa xuân nhưng thợ cắt tóc lại yêu những ngày giông bão. "Anh/chị cắt cho em một chút mái thôi, đừng cắt nhiều nhé!" và có ngay bộ mái trên lông mày. Câu chuyện tóc mái này tất cả các cô gái đều đã từng gặp phải. Xem thêm clip: Dyeing my hair at home | Thảm hoạ tự nhuộm tóc tại nhà - wthnhifilm - Nguồn: Youtube