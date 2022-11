Cận cảnh pha chấn thương kinh hoàng thủ môn Iran tại World Cup 2022

Thủ môn Alireza Beiranvand của Iran vừa bị chấn thương đầu sau cú va chạm mạnh với đồng đội trong hiệp một trận đấu với Anh tại World Cup 2022. Trong tình huống này, Beiranvand nỗ lực đẩy bóng sau quả tạt của Harry Kane. Hai tuyển thủ Iran không quan sát nên đã lao vào nhau. Tác động mạnh khiến thủ môn Beiranvand chấn thương vùng mặt. Tuyển thủ Iran chảy máu mũi, bị choáng. Trọng tài đã nhanh chóng cho dừng trận đấu. Sau khi được các nhân viên y tế sơ cứu, theo dõi, thủ thành của Iran vẫn tiếp tục thi đấu mặc dù trông anh có vẻ choáng váng và có triệu chứng bị chấn thương, chảy máu mũi. Ngay sau đó, Beiranvand phải nằm sân, thay cho anh là thủ môn dự bị Hossein Hosseini. Anh rời sân bằng cáng. Sự xuất hiện của Beiranvand trong sân hậu va chạm mạnh đặt ra câu hỏi vì sao anh vẫn có thể tiếp tục thi đấu dù chấn thương có vẻ khá nặng. Theo tạp chí The Athletic, nhân viên y tế đã kiểm tra sức khỏe cho thủ thành Alireza Beiranvand. Các bước đều đã được huấn luyện và có quy định chi tiết. Theo quy định, các nhân viên y tế sẽ kiểm tra xem cầu thủ có bất kỳ vết thương nào rõ ràng hay không, quan sát các triệu chứng chóng mặt hoặc ốm yếu. Sau đó, họ kiểm tra tình trạng chấn thương, có thể đánh giá lại bằng video để tìm bất kỳ triệu chứng bất tỉnh nào. Nếu nghi ngờ hoặc xác nhận tình trạng mất ý thức, cầu thủ phải được thay ra ngay và không được phép quay lại trận đấ và điều này đã được áp dụng với chấn thương của thủ môn Alireza Beiranvand. Quy tắc tạm thời này được đưa ra vào năm 2021 và vẫn đang được thử nghiệm cho đến ngày 31/8/2023. Hội đồng Hiệp hội bóng đá quốc tế (IFAB), cơ quan làm luật bóng đá, là người ban hành quy định trên. Sau thời gian tham vấn, tại cuộc họp thường niên vào tháng 12/2020, IFAB đã phê duyệt thử nghiệm thay thế người bị chấn thương vĩnh viễn và nói rõ đội bóng không nên bị phạt trong tình huống này. Đó là lý do HLV được phép thay người bổ sung cho cầu thủ bị chấn thương. Jonas Baer-Hoffman, Tổng thư ký của FIFPro, viết trên Twitter: “Đã là trận đấu thứ 2 của World Cup rồi nhưng các biện pháp bảo vệ các cầu thủ bị chấn thương đầu vẫn chưa được triển khai. Alireza Beiranvand đáng lẽ phải được đưa ngay vào phòng thay đồ và đánh giá đúng mức. Đó là lý do chúng tôi thúc đẩy biện pháp tạm thay ngay cầu thủ bị chấn thương đầu mà IFAB đưa ra trong nhiều năm qua".

