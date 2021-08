Cầm đá đập dưa hấu giữa đồng, cụ bà khiến người xem "đứng hình"

Những loại hoa quả kỳ lạ luôn có sức hút mãnh liệt trên MXH. Mới đây, lại thêm một clip xẻ dưa hấu ở nước ngoài đang viral khắp TikTok Việt Nam, cư dân mạng xem xong liền vào bình luận bàn tán rôm rả. Trong clip, cụ bà có cách bổ dưa hấu rất "cây nhà lá vườn". Người phụ nữ dùng một cục đá to rồi liên tục đập vào vỏ dưa cho đến khi nó nứt toác. Khi phần ruột dưa hấu bên trong lộ ra, dân mạng ai cũng thảng thốt vì nó không có màu đỏ đặc trưng như loại dưa hấu bình thường. Thay vào đó, quả dưa hấu cụ bà đập lại có màu trắng rất kỳ lạ, nhìn chẳng giống loại dưa chưa chín vì thực ra ruột rất mọng nước. Điều đặc biệt nữa là tất cả hạt của quả dưa hấu này đều có màu nâu đỏ và to hơn bình thường. Theo tìm hiểu, giống dưa hấu ruột trắng được trồng khá phổ biến ở Ấn Độ, vùng Nam Á, Bắc Phi... Nó có tên khoa học là Citrullus colocynthis, còn được gọi là dưa đắng. Thay vì có vị ngọt mát như các loại bình thường, ruột của loại dưa này thường rất đắng nên hiếm người ăn. Loại dưa hấu trắng này thường được trồng để lấy hạt và qua nhiều quy trình chế biến sẽ trở thành hạt dưa - món nhâm nhi thường xuất hiện trong dịp Tết. Người ta quan niệm rằng màu hồng đỏ của hạt dưa thường đem lại may mắn cho gia chủ trong năm mới. Chứng kiến clip đập dưa hấu trắng của cụ bà, nhiều tài khoản TikTok tò mò và sau đó khi tìm hiểu mới phát hiện được ra rằng đây chính là thứ quả cho ra hạt dưa chúng ta hay nhâm nhi mỗi dịp Tết. Mời quý độc giả xem video: Quả dưa hấu có phần ruột màu trắng và hạt đỏ kỳ lạ - Nguồn: TikTok

