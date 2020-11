“Cạch mặt” Huỳnh Anh, hot girl võ thuật thân thiết với bạn mới

Bạn gái Quang Hải - Huỳnh Anh và "hot girl võ thuật" Thảo Uyên được biết đến là đôi bạn thân của làng bóng đá Việt. Nếu Huỳnh Anh khiến nhiều người biết đến qua mối tình với Quang Hải thì Uyên cũng lắm lần bị đồn hẹn hò với cầu thủ Mạch Ngọc Hà. Cặp bạn thân này vốn là những cô nàng nhận được đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng. Huỳnh Anh và Thảo Uyên từng "chị chị em em" khá thân thiết nhưng đến thời gian gần đây, không hiểu vì lí do gì mà hai hot girl này có động thái "cạch mặt" nhau. "Hot girl võ thuật" Thảo Uyên từng viết status ẩn ý trước biến cố Huỳnh Anh bị tố làm người thứ ba thời gian qua. Từ động thái này mà dân tình đã đặt khá nhiều nghi vấn về mối quan hệ của họ. Mới đây, dân mạng đã khá bất ngờ trước hình ảnh chụp chung của Thảo Uyên và Trâm Anh trên MXH. Không chỉ "vài kề vai" thân thiết, Trâm Anh còn viết status trêu đùa khá vui vẻ: "Chăm Anh (Trâm Anh) là của Thảo Uyn (Thảo Uyên) nha". Hình ảnh này đã khiến cư dân mạng đặt dấu chấm hỏi phải chăng sau khi chấm dứt tình bạn với nàng WAG, Thảo Uyên đã tìm thấy "người chị em" mới rồi? Trước đó, cộng đồng mạng xôn xao trước dòng trạng thái của một cô gái tố bạn gái Quang Hải - Huỳnh Anh là người thứ ba chen vào cuộc tình giữa cô và bạn trai. Giữa lúc này cư dân mạng khá bất ngờ khi tiếp tục xuất hiện thêm dòng trạng thái nghi vấn khác có vẻ như đang nhắm đến Huỳnh Anh. Đó không ai khác chính là cô bạn thân hot girl võ thuật - Thảo Uyên, cô gái này đã đăng story bóng gió: "If you know, you know" (Nếu bạn biết thì bạn sẽ hiểu thôi). Dòng trạng thái của Thảo Uyên đã khiến người hâm mộ đồn đoán rằng phải chăng cô nàng đang bóng gió nói về scandal của Huỳnh Anh? Hai cô gái từng là đôi bạn rất thân thường xuyên xuất hiện cùng nhau. Thế nhưng gần đây, Thảo Uyên và Huỳnh Anh được cho là đã nghỉ chơi khi xoá các clip quay chung trên MXH. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Loạt bạn gái tin đồn của Quang Hải: Ai xinh hơn ai? - Nguồn: SaoStar

