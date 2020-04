Cách ly toàn xã hội, dàn mỹ nhân Việt vẫn kiếm triệu like từ góc sống ảo này

Sau lệnh cách ly toàn xã hội của Thủ tướng Chính phủ, dàn mỹ nhân Việt hạn chế ra đường. Nhưng ở nhà với họ cũng không phải là chán khi nghĩ ra vô vàn các trò hay để update tình hình với fan. Thậm chí nhiều nàng mỹ nhân showbiz Việt còn tìm ra góc sống ảo đỉnh cao, điển hình như sân thượng để cho để cho ra lò những bức ảnh triệu like khiến fan phải vào bình luận tấm táp. Điển hình cho dàn mỹ nhân Việt khoe ảnh góc sân thượng là Tóc Tiên. Trong bức ảnh mới nhất của mình, bà xã của DJ Hoàng Touliver thảnh thơi chụp ảnh trên nơi cao nhất trong ngôi nhà. Với lợi thế vị trí cao, đây là địa điểm giúp chủ nhân có những bức ảnh góc rộng hút mắt. Chi Pu cũng tận dụng sân thượng với đầy những đường lan can, ống nước, dây thừng để chụp ảnh mang đậm tính chất cực ngầu. Ngoài việc lên hẳn sân thượng thì chụp ở cầu thang lên xuống cũng là gợi ý hay ho để các mỹ nhân làng giải trí Việt pose hình. Min cũng chụp ảnh trên sân thượng, trang phục đen đối lập với sắc trắng của tường giúp cô thêm phần cá tính. Ngọc Thảo khoe style sang chảnh ngút ngàn khi chụp ảnh trên sân thượng. Minh Hằng vừa tập tành vừa tranh thủ update tình hình với người hâm mộ. Đâu cần chọn góc xa xôi, chụp ngay trên sân thượng là cô đã có bức ảnh chuẩn đẹp để khoe cơ bụng cực đẹp của mình. Salim khoe thần thái sang chảnh ngút ngàn khi chụp ảnh ở lan can với view rộng toàn cảnh. Hạt Mít cũng cho ra bức ảnh "so deep" trên sân thượng. Mời quý độc giả xem video: ĐỌ NHAN SẮC CỦA MỸ NHÂN HOA NGỮ VÀ VIỆT NAM - Nguồn: Youtube

