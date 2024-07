Các “chiến thần” livestream trăm tỷ và loạt phốt để đời

Quyền Leo Daily (Lã Quốc Quyền và Nguyễn Lan Anh - thường gọi là Leo) từng là cái tên gây chú ý nhất nhì MXH với những phiên livestream có doanh thu lên đến cả trăm tỷ đồng. Tuy nhiên đến gần đây, cái tên này không còn giữ được sức hút như trước, không còn những phiên live "mega sale triệu đô", cũng chẳng còn những lần ăn mừng đạt doanh số bắn pháo tưng bừng. Có lẽ việc "im hơi lặng tiếng" này kể từ sau phiên live 40 tiếng không đạt kì vọng vào đầu tháng 6, cùng loạt phốt nhỏ phốt to đến từ phía khách hàng. Trong những phiên livestream, nhằm mục đích thu hút người xem, Quyền Leo thường đưa ra 1 số phần quà cho khách hàng, ví dụ như một chiếc máy tính bảng là phần quà được Tiktoker này hứa tặng khi bán các sản phẩm công nghệ. Tuy nhiên, một nữ TikToker đăng tải video "bóc phốt" quà tặng của vợ chồng Quyền Leo Daily là chiếc máy tính bảng không thể dùng được. Nữ Tiktoker đã quay video quay cận cảnh chiếc máy tính bảng được gia đình Quyền Leo tặng và cho biết thiết bị này liên tục gặp hiện tượng giật lag, đơ máy và không chạy mượt như bình thường. Các chức năng cảm ứng cơ bản trên máy tính bảng này hoạt động rất kém mà theo như chính cô nàng chia sẻ thì nó "không dùng được". Trong một phiên live có sale sốc nồi cơm điện, một khách hàng cũng lên tiếng về chất lượng sản phẩm này. Tài khoản này cho biết, nồi cơm điện của phiên bán hàng này được sản xuất từ tháng 3/2021 đã hết hạn bảo hành và hóa ra đây là hàng tồn kho cho khách. Trước đó, cặp vợ chồng Quyền Leo giới thiệu một dòng nước giặt xả thế hệ mới với deal giá siêu hời. Theo như những lời quảng cáo "có cánh" tại phiên live thì sản phẩm này "sử dụng công nghệ giặt xả châu Âu, lưu hương 120 tiếng đồng hồ, công nghệ nano kháng khuẩn bạc, mùi thơm.. Tuy nhiên với đánh giá của một tài khoản đã mua sản phẩm thì chất lượng nước giặt này rất bình thường và không hề thần thánh như quảng cáo, phần bình luận cũng rất nhiều người đồng tình với tài khoản này. Quyền Leo Daily cũng từng gây tranh cãi vì bị nghi ngờ là sắp xếp người trúng ô tô trong phiên live. Theo đó,gia đình Quyền Leo cho biết sẽ tặng ô tô trị giá 400 triệu đồng cho người may mắn đăng ký và xem trực tiếp livestream. Tuy nhiên vị khách hàng may mắn trúng thưởng chiếc ô tô được nhiều người "soi" ra có vẻ là người trong ê-kíp hỗ trợ live của Quyền Leo Daily. Hiện tại, danh tính người nhận ô tô trong livestream của Quyền Leo Daily vẫn gây ra nhiều tranh cãi, ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Phạm Thoại cũng là cái tên được nhiều người nhắc đến khi nhắc đến cụm từ "chiến thần livestream". Tuy nhiên, tai tiếng của Tiktoker này cũng tỉ lệ thuận với doanh số bán hàng được anh công bố. Phốt về Phạm Thoại có thể kể đến việc anh từng bị đại diện 1 nhãn hàng tố bỏ ra 220 triệu đồng thuê anh livestream nhưng thu về chỉ 20 triệu đồng với hơn 100 đơn hàng. Theo đó, chị P. cho biết mình đã thuê Phạm Thoại tham dự sự kiện ra mắt sản phẩm và livestream bán hàng cho nhãn hàng nước hoa. Số tiền được chia thành 4 lần chuyển khoản: 20, 30, 60 và 111 triệu đồng ngày 14 - 15/4. Tuy nhiên, Phạm Thoại chỉ đến sự kiện 15 phút rồi về vì có sự kiện khác. Không chỉ vậy, chị P cho rằng Thoại lên sóng 90 phút nhưng dành khoảng 1 tiếng đồng hồ để mắng khách hàng và chỉ bán được hơn 100 đơn, thu về hơn 20 triệu đồng khiến chị P lỗ nặng. Trước sự việc đó, Phạm Thoại đã lên video giải thích vụ việc với tuyên bố "cần lấy lại danh dự cho bản thân". Tiktoker này cho rằng là do chị P năn nỉ mình nhận job chứ bản thân anh không ép: "Khi đến sự kiện Thoại cũng quay chụp đầy đủ rồi mới xin phép đi sự kiện khác, hẹn 8h30 quay lại để livestream". Ngoài ra TikToker này cũng nói rằng mức giá sản phẩm mà nhãn hàng đưa ra là khá cao, đây là thương hiệu mới nên cần deal sốc, không có giảm giá sốc thì rất khó bán Bên cạnh việc bị tố, doanh số trong một số phiên livestream của Phạm Thoại cũng khiến nhiều người nghi ngờ. Trong phiên live đầu tháng 4, team Phạm Thoại ăn mừng doanh thu 50 tỷ, mặc trước đó mới bị cư dân mạng lên án mạnh mẽ và đồng loạt kêu gọi tẩy chay vì làm đám cưới giả để tăng tương tác, quảng bá cho phiên live. Không chỉ vậy, phong cách chửi bởi cũng như gào thét quá nhiều trong các phiên live của Phạm Thoại cũng khiến nhiều người bày tỏ sự khó chịu.

Quyền Leo Daily (Lã Quốc Quyền và Nguyễn Lan Anh - thường gọi là Leo) từng là cái tên gây chú ý nhất nhì MXH với những phiên livestream có doanh thu lên đến cả trăm tỷ đồng. Tuy nhiên đến gần đây, cái tên này không còn giữ được sức hút như trước, không còn những phiên live "mega sale triệu đô", cũng chẳng còn những lần ăn mừng đạt doanh số bắn pháo tưng bừng. Có lẽ việc "im hơi lặng tiếng" này kể từ sau phiên live 40 tiếng không đạt kì vọng vào đầu tháng 6, cùng loạt phốt nhỏ phốt to đến từ phía khách hàng. Trong những phiên livestream, nhằm mục đích thu hút người xem, Quyền Leo thường đưa ra 1 số phần quà cho khách hàng, ví dụ như một chiếc máy tính bảng là phần quà được Tiktoker này hứa tặng khi bán các sản phẩm công nghệ. Tuy nhiên, một nữ TikToker đăng tải video "bóc phốt" quà tặng của vợ chồng Quyền Leo Daily là chiếc máy tính bảng không thể dùng được. Nữ Tiktoker đã quay video quay cận cảnh chiếc máy tính bảng được gia đình Quyền Leo tặng và cho biết thiết bị này liên tục gặp hiện tượng giật lag, đơ máy và không chạy mượt như bình thường. Các chức năng cảm ứng cơ bản trên máy tính bảng này hoạt động rất kém mà theo như chính cô nàng chia sẻ thì nó "không dùng được". Trong một phiên live có sale sốc nồi cơm điện, một khách hàng cũng lên tiếng về chất lượng sản phẩm này. Tài khoản này cho biết, nồi cơm điện của phiên bán hàng này được sản xuất từ tháng 3/2021 đã hết hạn bảo hành và hóa ra đây là hàng tồn kho cho khách. Trước đó, cặp vợ chồng Quyền Leo giới thiệu một dòng nước giặt xả thế hệ mới với deal giá siêu hời. Theo như những lời quảng cáo "có cánh" tại phiên live thì sản phẩm này "sử dụng công nghệ giặt xả châu Âu, lưu hương 120 tiếng đồng hồ, công nghệ nano kháng khuẩn bạc, mùi thơm.. Tuy nhiên với đánh giá của một tài khoản đã mua sản phẩm thì chất lượng nước giặt này rất bình thường và không hề thần thánh như quảng cáo, phần bình luận cũng rất nhiều người đồng tình với tài khoản này. Quyền Leo Daily cũng từng gây tranh cãi vì bị nghi ngờ là sắp xếp người trúng ô tô trong phiên live. Theo đó,gia đình Quyền Leo cho biết sẽ tặng ô tô trị giá 400 triệu đồng cho người may mắn đăng ký và xem trực tiếp livestream. Tuy nhiên vị khách hàng may mắn trúng thưởng chiếc ô tô được nhiều người "soi" ra có vẻ là người trong ê-kíp hỗ trợ live của Quyền Leo Daily. Hiện tại, danh tính người nhận ô tô trong livestream của Quyền Leo Daily vẫn gây ra nhiều tranh cãi, ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Phạm Thoại cũng là cái tên được nhiều người nhắc đến khi nhắc đến cụm từ "chiến thần livestream". Tuy nhiên, tai tiếng của Tiktoker này cũng tỉ lệ thuận với doanh số bán hàng được anh công bố. Phốt về Phạm Thoại có thể kể đến việc anh từng bị đại diện 1 nhãn hàng tố bỏ ra 220 triệu đồng thuê anh livestream nhưng thu về chỉ 20 triệu đồng với hơn 100 đơn hàng. Theo đó, chị P. cho biết mình đã thuê Phạm Thoại tham dự sự kiện ra mắt sản phẩm và livestream bán hàng cho nhãn hàng nước hoa. Số tiền được chia thành 4 lần chuyển khoản: 20, 30, 60 và 111 triệu đồng ngày 14 - 15/4. Tuy nhiên, Phạm Thoại chỉ đến sự kiện 15 phút rồi về vì có sự kiện khác. Không chỉ vậy, chị P cho rằng Thoại lên sóng 90 phút nhưng dành khoảng 1 tiếng đồng hồ để mắng khách hàng và chỉ bán được hơn 100 đơn, thu về hơn 20 triệu đồng khiến chị P lỗ nặng. Trước sự việc đó, Phạm Thoại đã lên video giải thích vụ việc với tuyên bố "cần lấy lại danh dự cho bản thân". Tiktoker này cho rằng là do chị P năn nỉ mình nhận job chứ bản thân anh không ép: "Khi đến sự kiện Thoại cũng quay chụp đầy đủ rồi mới xin phép đi sự kiện khác, hẹn 8h30 quay lại để livestream". Ngoài ra TikToker này cũng nói rằng mức giá sản phẩm mà nhãn hàng đưa ra là khá cao, đây là thương hiệu mới nên cần deal sốc, không có giảm giá sốc thì rất khó bán Bên cạnh việc bị tố, doanh số trong một số phiên livestream của Phạm Thoại cũng khiến nhiều người nghi ngờ. Trong phiên live đầu tháng 4, team Phạm Thoại ăn mừng doanh thu 50 tỷ, mặc trước đó mới bị cư dân mạng lên án mạnh mẽ và đồng loạt kêu gọi tẩy chay vì làm đám cưới giả để tăng tương tác, quảng bá cho phiên live. Không chỉ vậy, phong cách chửi bởi cũng như gào thét quá nhiều trong các phiên live của Phạm Thoại cũng khiến nhiều người bày tỏ sự khó chịu.