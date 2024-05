Búp bê màn ảnh Hàn du lịch Việt Nam, khoe dáng yêu kiều

Việt Nam là điểm đến lý tưởng cho rất nhiều người dân xứ kim chi. Mới đây nữ diễn viên Nam Gyu Ri khoe ảnh du lịch nghỉ dưỡng tại Nha Trang khiến nhiều fan Việt đều rất thích thú. Cô nàng chụp ảnh tại một hồ bơi của resort ngay cạnh bờ biển. Mỹ nhân màn ảnh Hàn diện chiếc áo quây tối màu đơn giản, mang chiếc mũ lá cọ đặc trưng của những khu du lịch biển ở Việt Nam. Cô nàng hào hứng tạo dáng, chụp ảnh hòa mình cùng thiên nhiên. Nam Gyu Risở hữu vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn. Nhìn thế này, ít ai nghĩ rằng hiện Gyu Ri đã 39 tuổi, theo tuổi Hàn thì là 40 thế nhưng nhìn diện mạo của cô, những người không biết còn tưởng cô mới đang ở độ tuổi đôi mươi. Cô nàng liên tục cập nhật những bức ảnh trong chuyến du lịch của mình đến Việt Nam. Không chỉ những hình ảnh đời thường hay chụp tạp chỉ, có thể đã can thiệp qua các app sửa ảnh, mà ngay cả ảnh ở hậu trường bộ phim mà cô đang ghi hình, khi Nam Gyu Ri gần như để mặt mộc, cô vẫn trông vô cùng trẻ trung. Chính vậy nữ diễn viên thường được gọi là mỹ nhân không tuổi. Rất nhiều khán giả đã phải thốt lên: "Thật sự cô ấy quá trẻ so với tuổi thật và trẻ hơn cả các động nghiệp cùng lứa", "Cô ấy thật xinh đẹp", "Cô ấy trông trẻ hơn tôi nữa và tôi đang ở độ tuổi 20" Được biết, Nam Gyu Ri hiện đang ghi hình bộ phim Bloody Romance, dự kiến ra mát trong năm nay. Trong phim, cô vào vai một nữ quân nhân Triều Tiên xinh đẹp, tính cách không có một điểm chê. Trong sự nghiệp của mình, Nam Gyu Ri từng được khán giả ưu ái gọi với cái tên "búp bê" bởi nhan sắc xinh đẹp, gương mặt đáng yêu và đôi mắt to tròn. Cô tốt nghiệp trường Đại học Kyunghee chuyên ngành Sân khấu Điện ảnh, nhưng ban đầu lại được biết đến với tư cách một idol.

Việt Nam là điểm đến lý tưởng cho rất nhiều người dân xứ kim chi. Mới đây nữ diễn viên Nam Gyu Ri khoe ảnh du lịch nghỉ dưỡng tại Nha Trang khiến nhiều fan Việt đều rất thích thú. Cô nàng chụp ảnh tại một hồ bơi của resort ngay cạnh bờ biển. Mỹ nhân màn ảnh Hàn diện chiếc áo quây tối màu đơn giản, mang chiếc mũ lá cọ đặc trưng của những khu du lịch biển ở Việt Nam. Cô nàng hào hứng tạo dáng, chụp ảnh hòa mình cùng thiên nhiên. Nam Gyu Risở hữu vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn. Nhìn thế này, ít ai nghĩ rằng hiện Gyu Ri đã 39 tuổi, theo tuổi Hàn thì là 40 thế nhưng nhìn diện mạo của cô, những người không biết còn tưởng cô mới đang ở độ tuổi đôi mươi. Cô nàng liên tục cập nhật những bức ảnh trong chuyến du lịch của mình đến Việt Nam. Không chỉ những hình ảnh đời thường hay chụp tạp chỉ, có thể đã can thiệp qua các app sửa ảnh, mà ngay cả ảnh ở hậu trường bộ phim mà cô đang ghi hình, khi Nam Gyu Ri gần như để mặt mộc, cô vẫn trông vô cùng trẻ trung. Chính vậy nữ diễn viên thường được gọi là mỹ nhân không tuổi. Rất nhiều khán giả đã phải thốt lên: "Thật sự cô ấy quá trẻ so với tuổi thật và trẻ hơn cả các động nghiệp cùng lứa", "Cô ấy thật xinh đẹp", "Cô ấy trông trẻ hơn tôi nữa và tôi đang ở độ tuổi 20" Được biết, Nam Gyu Ri hiện đang ghi hình bộ phim Bloody Romance, dự kiến ra mát trong năm nay. Trong phim, cô vào vai một nữ quân nhân Triều Tiên xinh đẹp, tính cách không có một điểm chê. Trong sự nghiệp của mình, Nam Gyu Ri từng được khán giả ưu ái gọi với cái tên "búp bê" bởi nhan sắc xinh đẹp, gương mặt đáng yêu và đôi mắt to tròn. Cô tốt nghiệp trường Đại học Kyunghee chuyên ngành Sân khấu Điện ảnh, nhưng ban đầu lại được biết đến với tư cách một idol.