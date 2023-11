"Búp bê cổ trang" body quá đỗi nóng bỏng, lọt top tìm kiếm MXH

Điền Hi Vi (Tian Xiwei) tốt nghiệp chuyên ngành biểu diễn của Học viện Sân khấu Thượng Hải, nổi tiếng qua các vai diễn trong: Đợi em trong tháng năm đằng đẵng, Người bạn thực sự của tôi, Nhân duyên đại nhân xin dừng bước,... Gần đây, Điền Hi Vi gây chú ý khi tham gia diễn xuất với vai Liên Mạn Nhi trong Điền canh kỷ - phim đạt 7,5/10 điểm chất lượng trên trang Douban. Điền Hi Vi gây ấn tượng với nhan sắc trong veo, lối diễn xuất ấn tượng, đài từ tự nhiên, nhờ thế mà danh tiếng của nữ diễn viên sinh 26 tuổi ngày càng được truyền thông lẫn cư dân mạng quan tâm hơn. Gần đây, loạt ảnh Điền Hi Vi tham dự một sự kiện tại trung tâm thương mại lớn ở Trung Quốc được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội gây chú ý. Cô nàng nổi bật với nhan sắc được người hâm mộ ví như công chúa. Trong lần xuất hiện này, vóc dáng của sao nữ 9X gây chú ý hơn cả. Trong thiết kế đầm hai dây màu trắng, với phần xẻ cổ sâu, vóc dáng gợi cảm, nuột nà của Điền Hi Viên nổi bật hơn cả. Thiết kế giúp tôn triệt để đường cong hình thể nóng bỏng, với vòng eo siêu nhỏ, số đo vòng 1 cùng làn da trắng sáng mịn màng của Điền Hi Vi. Ngay lập tức, từ khóa ''Điền Hi Vi", ''Đường cong cơ thể của Điền Hi Vi" lot top tìm kiếm trên mạng xã hội Weibo tại Trung Quốc. ''Điền Hi Vi chính là kiểu mỹ nhân sở hữu gương mặt ngây thơ, thân hình nóng bỏng luôn đó'', ''Chỉ đứng yên thôi cũng đẹp đến phát sáng'', ''Trời ơi, chiếc body mà cô gái nào cũng ao ước'', ''Cô này đúng kiểu mặt học sinh mà thân hình phụ huynh luôn đó'', ''Xinh phát sáng luôn'',... là những bình luận của cư dân mạng. Nhờ sở hữu nhan sắc ngọt ngào, đáng yêu và chuyên đóng phim cổ trang, Điền Hi Vi được truyền thông lẫn người hâm mộ ưu ái gọi là ''Búp bê cổ trang'', ''Nữ thần thanh xuân thế hệ mới''. Với chiều cao 1m68, gương mặt nhỏ nhắn, với đội mắt to, má lúm đồng tiền và khuôn miệng nhỏ nhắn, làn da trắng giúp cô chiếm được nhiều cảm tình từ người hâm mộ.

