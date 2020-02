Mặt thật của hot girl cổ trang từng tuyên bố không dùng photoshop

Hoàng Kiều Ân (đến từ thành phố Chiết Giang, tỉnh Hàng Châu, Trung Quốc) được mệnh danh là hot girl cổ trang bởi luôn mặc trang phục, làm tóc và trang điểm theo phong cách cổ xưa trong tất cả các bộ ảnh. Cô nàng được đánh giá là có nhan sắc nhẹ như gió, thoát tục, đôi mắt to tròn, khuôn miệng nhỏ nhắn, ngũ quan đều cực kỳ duyên dáng. Thêm vào đó mái tóc đen dài cũng là điểm cộng khiến Hoàng Kiều Ân sở hữu được một lượng người hâm mộ siêu khủng. Hot girl cổ trang Trung Quốc hiện đang sở hữu 800 nghìn lượt theo dõi trên mạng xã hội. Bất kỳ bộ ảnh nào cô đăng tải lên mạng xã hội đều nhận được phản hồi rất tích cực. Với nhan sắc khuynh quốc khuynh thành của mình, Hoàng Kiều Ân từng dính tin đồn phẫu thuật thẩm mĩ và quá lạm dụng photoshop. Đáp trả, hot girl cho biết bản thân cô chưa từng phải nhờ đến công nghệ chỉnh sửa anh, sở hữu bề ngoài xinh đẹp là do cô biết cách trang điểm và ăn mặc phù hợp mà thôi. Bề ngoài băng thanh ngọc khiết của Hoàng Kiều Ân khiến bất kỳ ai cũng phải đổ gục. Dù vậy cô nàng rất ít khi lộ diện ngoài đời thực. Mới đây, hot girl cổ trang xuất hiện trong một sự kiện khiến nhiều người sốc nặng bởi nhan sắc khác sa so với trên ảnh. Không còn đôi mắt to tròn, khuôn miệng duyên, Kiều Ân sở hữu nước da xám xịt, bọng mắt to và chiếc mũi thô. Chẳng phải nói, cô nàng đã khiến người hâm mộ thất vọng nhường nào. "Đây là cùng một người sao? Ngoài bộ quần áo cổ trang thì hãy nói cho tôi biết có điểm gì giống nhau giữa trên ảnh và ngoài đời vậy?", "Trông cô ta chẳng có tí sức sống nào, đi đóng phim ma thì hợp", "Bà cô trung niên cố tình hoá thiếu nữ hay sao?" - Cộng đồng mạng Trung Quốc gay gắt nhận xét. Hoàng Kiều Ân không phải hot girl đầu tiên lộ nhan sắc thật khiến cộng đồng mạng choáng váng. Trước cô nàng, nhiều gái xinh trên mạng xã hội cũng từng bị bóc mẽ vì quá lạm dụng công nghệ chỉnh sửa ảnh. Xem thêm clip: Tik Tok Trung Quốc ✔️ Trai Xinh Gái Đẹp Hoá Cổ Trang - Nguồn: Youtube

Hoàng Kiều Ân (đến từ thành phố Chiết Giang, tỉnh Hàng Châu, Trung Quốc) được mệnh danh là hot girl cổ trang bởi luôn mặc trang phục, làm tóc và trang điểm theo phong cách cổ xưa trong tất cả các bộ ảnh. Cô nàng được đánh giá là có nhan sắc nhẹ như gió, thoát tục, đôi mắt to tròn, khuôn miệng nhỏ nhắn, ngũ quan đều cực kỳ duyên dáng. Thêm vào đó mái tóc đen dài cũng là điểm cộng khiến Hoàng Kiều Ân sở hữu được một lượng người hâm mộ siêu khủng. Hot girl cổ trang Trung Quốc hiện đang sở hữu 800 nghìn lượt theo dõi trên mạng xã hội. Bất kỳ bộ ảnh nào cô đăng tải lên mạng xã hội đều nhận được phản hồi rất tích cực. Với nhan sắc khuynh quốc khuynh thành của mình, Hoàng Kiều Ân từng dính tin đồn phẫu thuật thẩm mĩ và quá lạm dụng photoshop. Đáp trả, hot girl cho biết bản thân cô chưa từng phải nhờ đến công nghệ chỉnh sửa anh, sở hữu bề ngoài xinh đẹp là do cô biết cách trang điểm và ăn mặc phù hợp mà thôi. Bề ngoài băng thanh ngọc khiết của Hoàng Kiều Ân khiến bất kỳ ai cũng phải đổ gục. Dù vậy cô nàng rất ít khi lộ diện ngoài đời thực. Mới đây, hot girl cổ trang xuất hiện trong một sự kiện khiến nhiều người sốc nặng bởi nhan sắc khác sa so với trên ảnh. Không còn đôi mắt to tròn, khuôn miệng duyên, Kiều Ân sở hữu nước da xám xịt, bọng mắt to và chiếc mũi thô. Chẳng phải nói, cô nàng đã khiến người hâm mộ thất vọng nhường nào. "Đây là cùng một người sao? Ngoài bộ quần áo cổ trang thì hãy nói cho tôi biết có điểm gì giống nhau giữa trên ảnh và ngoài đời vậy?", "Trông cô ta chẳng có tí sức sống nào, đi đóng phim ma thì hợp", "Bà cô trung niên cố tình hoá thiếu nữ hay sao?" - Cộng đồng mạng Trung Quốc gay gắt nhận xét. Hoàng Kiều Ân không phải hot girl đầu tiên lộ nhan sắc thật khiến cộng đồng mạng choáng váng. Trước cô nàng, nhiều gái xinh trên mạng xã hội cũng từng bị bóc mẽ vì quá lạm dụng công nghệ chỉnh sửa ảnh. Xem thêm clip: Tik Tok Trung Quốc ✔️ Trai Xinh Gái Đẹp Hoá Cổ Trang - Nguồn: Youtube