Bức xúc với nhóm du khách ngồi lên lưng rùa sống chụp ảnh

Mới đây, một tài khoản TikTok chia sẻ clip ghi lại khoảnh khắc một gia đình khoảng 20 người đã liên tục thay nhau bế con, đặt bé ngồi lên lưng rùa để chụp ảnh. Ảnh: Mai Trâm Theo clip ghi lại, nhóm khách du lịch này có hành động thiếu ý thức khi liên tục thay nhau bế con, đặt bé ngồi lên lưng rùa và vô tư chụp ảnh sống ảo. Ảnh: Chụp màn hình Được biết, đoạn video trên ghi lại tại một sở thú ở Long An. Trong đoạn video có thể thấy rất nhiều người thay phiên nhau ngồi lên lưng rùa để chụp ảnh. Ảnh: Chụp màn hình Thậm chí, chú rùa dường như cảm thấy quá nặng nên đã phải đặt 2 chân trước thẳng đứng để có thể chống đỡ được những người trên lưng. Ảnh: Chụp màn hình Tại phần bình luận, nhiều cư dân mạng tỏ ra bức xúc trước hành động vô ý thức của người lớn trong nhóm du khách này. Ảnh: Chụp màn hình Một số ý kiến nhận xét rùa là loài vật nhìn hiền lành nhưng khá nguy hiểm. Nếu không may một em bé trong nhóm này bị rùa cắn, thật khó tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra. Ảnh: Chụp màn hình Trong đoạn clip, nữ TikToker cho biết xung quanh chuồng thú đều có các biển cấm lại gần. Ngay từ khi đợi xe điện ở cổng vào, khách tham quan cũng đã được nhân viên nhắc nhở cẩn không được đưa tay hay trèo qua hàng rào để vào chuồng thú. Ảnh: Chụp màn hình Cô nàng cho biết ban đầu có 1 người lớn trèo vào, sau không thấy ai phát hiện hay nhắc nhở nên họ đã bế cả con vào để chụp ảnh. Ảnh: Chụp màn hình Dưới phần bình luận, nhiều người tỏ ra khá bức xúc với cách hành xử không suy nghĩ của nhóm người đó. Ảnh: Chụp màn hình Trước đây trên MXH từng bức xúc trước những hình ảnh các nam thanh nữ tú vô tư ngồi, đứng lên đầu rùa đá tại Văn Miếu. Cụ thể hình ảnh hai cô gái diện áo đôi in hình Đôrêmon, quần soóc, đeo túi thời trang ngồi lên lưng rùa tạo dáng xì tin khiến nhiều người bức xúc. "Trào lưu" chụp ảnh trên rùa đá được cho là xuất hiện từ sau bức ảnh nam sinh mặc áo ba lỗ đen, đeo cặp hết đứng lại ngồi lên cụ cùa cõng bia tiến sĩ ở Văn Miếu. Những hình ảnh thể hiện sự vô ý thức này đang được cộng đồng mạng chia sẻ và bức xúc. Ảnh: Tổng hợp

