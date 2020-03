Bữa ăn dã chiến của bộ đội chống Covid-19, dân mạng bội phần cảm ơn

Thời gian gần đây, những hình ảnh các y, bác sĩ và nhân viên hậu cần, công an, bộ đội phải sống trong cảnh thiếu thốn để phục vụ chống dịch Covid-19 khiến cộng đồng mạng không khỏi xót xa. Dù liên tục làm việc ngày này qua ngày khác, nhưng bữa ăn của các chiến sĩ khá khẩn trương để phục vụ những người đang cách ly Covid-19. Những bữa cơm vội với mì tôm với giá và hành được triển khai ngay nơi trực chiến. Cứ vài chiến sĩ một nồi mì tôm, ngồi bệt ngay dưới đường để ăn cho nhanh còn tiếp tục làm nhiệm vụ quốc gia. Dù ăn uống không đầy đủ dinh dưỡng, điều kiện sinh hoạt cũng bị hạn chế nhưng ai cũng quyết tâm chống dịch. Nụ cười tươi của các chiến sĩ khiến dân mạng để lại bình luận: "Nhìn điều kiện sinh hoạt của các chiến sĩ, mình rớt nước mắt. Cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 vẫn đang tiếp diễn, chẳng biết đến bao giờ mới kết thúc, chỉ mong các chiến sĩ luôn mạnh khoẻ để làm nhiệm vụ", "Đấy, thế mà các con trời được ăn sung mặc sướng, phục vụ trong khu cách ly vẫn chê ỏng chê eo. Mỗi người có ý thức thì đã không ai phải khổ" - Dân mạng bình luận. Các chiến sĩ tập trung theo từng nhóm, ăn mì tôm ngay dưới đường nhựa là hình ảnh đẹp được dân mạng lan truyền nhiều nhất trong những ngày dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Bữa sáng thì mì tôm với giá, bữa đêm các chiến sĩ cũng chỉ ăn chung nồi cháo trắng với rau xanh. Mỗi người có thêm một chai nước lọc, hộp sữa và gói bim bim do các mạnh thường quân ủng hộ. Ăn uống xong, các "chú bộ đội" lại tiếp tục làm việc, hết sức hỗ trợ cả những người cách ly và cả nhân viên y tế trong khu. Những hình ảnh các công an, quân đội, y, bác sĩ đang gồng mình chống dịch tiếp thêm sức mạnh, niềm tin cho mọi người vì một tương lai Việt Nam quyết thắng đại dịch. Xem thêm clip: Bữa cơm, giấc ngủ vội của những chiến binh chống Covid-19 - Nguồn: Youtube

Thời gian gần đây, những hình ảnh các y, bác sĩ và nhân viên hậu cần, công an, bộ đội phải sống trong cảnh thiếu thốn để phục vụ chống dịch Covid-19 khiến cộng đồng mạng không khỏi xót xa. Dù liên tục làm việc ngày này qua ngày khác, nhưng bữa ăn của các chiến sĩ khá khẩn trương để phục vụ những người đang cách ly Covid-19. Những bữa cơm vội với mì tôm với giá và hành được triển khai ngay nơi trực chiến. Cứ vài chiến sĩ một nồi mì tôm, ngồi bệt ngay dưới đường để ăn cho nhanh còn tiếp tục làm nhiệm vụ quốc gia. Dù ăn uống không đầy đủ dinh dưỡng, điều kiện sinh hoạt cũng bị hạn chế nhưng ai cũng quyết tâm chống dịch. Nụ cười tươi của các chiến sĩ khiến dân mạng để lại bình luận: "Nhìn điều kiện sinh hoạt của các chiến sĩ, mình rớt nước mắt. Cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 vẫn đang tiếp diễn, chẳng biết đến bao giờ mới kết thúc, chỉ mong các chiến sĩ luôn mạnh khoẻ để làm nhiệm vụ", "Đấy, thế mà các con trời được ăn sung mặc sướng, phục vụ trong khu cách ly vẫn chê ỏng chê eo. Mỗi người có ý thức thì đã không ai phải khổ" - Dân mạng bình luận. Các chiến sĩ tập trung theo từng nhóm, ăn mì tôm ngay dưới đường nhựa là hình ảnh đẹp được dân mạng lan truyền nhiều nhất trong những ngày dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Bữa sáng thì mì tôm với giá, bữa đêm các chiến sĩ cũng chỉ ăn chung nồi cháo trắng với rau xanh. Mỗi người có thêm một chai nước lọc, hộp sữa và gói bim bim do các mạnh thường quân ủng hộ. Ăn uống xong, các "chú bộ đội" lại tiếp tục làm việc, hết sức hỗ trợ cả những người cách ly và cả nhân viên y tế trong khu. Những hình ảnh các công an, quân đội, y, bác sĩ đang gồng mình chống dịch tiếp thêm sức mạnh, niềm tin cho mọi người vì một tương lai Việt Nam quyết thắng đại dịch. Xem thêm clip: Bữa cơm, giấc ngủ vội của những chiến binh chống Covid-19 - Nguồn: Youtube