“Bông hồng lai” khoe ảnh xịn xò miễn bàn dù bụng bầu “vượt mặt“

Sunna (tên thật Wilson Nhật Anh, sinh năm 2002) là " bông hồng lai" từng gây chú ý nhờ sở hữu vóc dáng nóng bỏng. Giờ đây, khi đã bầu “vượt mặt", sắp đón con đầu lòng, hot girl Sunna vẫn giữ được sắc vóc như thời còn con gái. Trơng bộ ảnh mới của những tháng cuối thai kỳ, Sunna lựa chọn phong cách váy vóc bó sát, khoe trọn đường cong tự hào khi trở thành mẹ. Vốn sở hữu vòng 1 không phải dạng vừa nên khi có em bé, hot girl lai này lại càng gợi cảm hơn. Dù đã bầu đến tuần thứ 35 nhưng Sunna vẫn duy trì xuất sắc phong độ nhan sắc, không bị vỡ nét như nhiều chị em khác. Ngoại trừ bụng bầu ra, bạn thân Xoài Non gần như không thay đổi nhiều so với hồi con gái. Nếu như trước kia là khoe đường cong chữ S, thì bây giờ Sunna tự tin khoe đường cong bụng bầu. Cư dân mạng cũng hết lời khen ngợi cô nàng, dù mang thai nhưng nhan sắc thăng hạng gấp bội. Cô nàng cũng không ngại diện những chiếc váy bó sát, khoe bụng bầu vượt mặt và nhận về nhiều lời khen. Hiếm ai giữ được phong độ nhan sắc, bầu bí mà vẫn xinh như hot girl Sunna. Trước đó, công khai mang bầu trong khi vẫn giấu kín danh tính bạn trai, Sunna nhận không ít những ý kiến tiêu cực với nội dung khiếm nhã. Cô nàng chỉ nhẹ nhàng đáp trả bằng tấm hình chụp kỷ niệm cả gia đình cùng lý do, muốn bảo vệ chồng trước mạng xã hội mà thôi. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: Nhan sắc 2 hot girl Tik Tok khuấy đảo mạng xã hội: Ai nóng bỏng hơn? - Nguồn: Saostar

Sunna (tên thật Wilson Nhật Anh, sinh năm 2002) là " bông hồng lai" từng gây chú ý nhờ sở hữu vóc dáng nóng bỏng. Giờ đây, khi đã bầu “vượt mặt", sắp đón con đầu lòng, hot girl Sunna vẫn giữ được sắc vóc như thời còn con gái. Trơng bộ ảnh mới của những tháng cuối thai kỳ, Sunna lựa chọn phong cách váy vóc bó sát, khoe trọn đường cong tự hào khi trở thành mẹ. Vốn sở hữu vòng 1 không phải dạng vừa nên khi có em bé, hot girl lai này lại càng gợi cảm hơn. Dù đã bầu đến tuần thứ 35 nhưng Sunna vẫn duy trì xuất sắc phong độ nhan sắc, không bị vỡ nét như nhiều chị em khác. Ngoại trừ bụng bầu ra, bạn thân Xoài Non gần như không thay đổi nhiều so với hồi con gái. Nếu như trước kia là khoe đường cong chữ S, thì bây giờ Sunna tự tin khoe đường cong bụng bầu. Cư dân mạng cũng hết lời khen ngợi cô nàng, dù mang thai nhưng nhan sắc thăng hạng gấp bội. Cô nàng cũng không ngại diện những chiếc váy bó sát, khoe bụng bầu vượt mặt và nhận về nhiều lời khen. Hiếm ai giữ được phong độ nhan sắc, bầu bí mà vẫn xinh như hot girl Sunna. Trước đó, công khai mang bầu trong khi vẫn giấu kín danh tính bạn trai, Sunna nhận không ít những ý kiến tiêu cực với nội dung khiếm nhã. Cô nàng chỉ nhẹ nhàng đáp trả bằng tấm hình chụp kỷ niệm cả gia đình cùng lý do, muốn bảo vệ chồng trước mạng xã hội mà thôi. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: Nhan sắc 2 hot girl Tik Tok khuấy đảo mạng xã hội: Ai nóng bỏng hơn? - Nguồn: Saostar