Body thay đổi khó tin của nữ MC được cầu hôn bằng flycam ở Hà Nội

Màn cầu hôn lãng mạn bằng 200 chiếc flycam thời gian qua đã trở thành chủ đề hot trên mạng xã hội. Nữ chính may mắn là Hạnh Quyên. Cô hiện là MC thời tiết của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), sở hữu nhan sắc xinh như hoa hậu. Hạnh Quyên không công khai lễ cưới rình rang trên MXH nhưng hình ảnh về Happy Wedding của cô nàng đã được MC Mai Ngọc và Hoa hậu Ngọc Hân tưng bừng chia sẻ lên story. Nữ MC sau đám cưới được gửi nhiều lời chúc tốt lành. Những ngày đầu năm, Hạnh Quyên vẫn đồng hành cùng với người xem tin tức qua chuyên mục Dự báo thời tiết. Song mới đây, Hạnh Quyên vừa đăng tải hình ảnh mới lên story khiến nhiều người giật mình. Nữ MC chia sẻ: "Cái giá của bát canh cá quá cao". Người đẹp 10X diện chiếc áo phông của Gucci và đã không thể giấu giếm được chiếc bụng tròn xoe vì ăn no." Hạnh Quyên sinh năm 2001, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Cô từng gây chú ý trên mạng xã hội nhờ sở hữu nhan sắc xinh đẹp như hoa hậu. Hạnh Quyên là cựu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, từng giành giải Miss Photo, Top 5 Hoa khôi Báo chí của cuộc thi Press Beauty 2020. Cô từng được "bà trùm hoa hậu" Phạm Kim Dung ngỏ lời mời thi nhan sắc nhưng vì tập trung cho con đường sự nghiệp là MC VTV, chân dài đã từ chối khéo. Là MC VTV, giữ dáng là điều quan trọng, song với các mỹ nhân này, chăm sóc da là việc quan trọng hơn. Hạnh Quyên cũng từng có khoảng thời gian stress vì mụn do make-up quá nhiều. Cô từng phải cầu cứu đồng nghiệp vì tình trạng da mặt tệ, nhiều mụn ẩn, đầu đen và cô không tự xử lý được. Lí giải cho việc khi lên sóng, làn da Hạnh Quyên vẫn mịn và mướt được là do make-up và cả ánh sáng trường quay. "Từ ngày đi làm, make-up tần suất dày đặc, chị em hay hỏi em chăm da thế nào mà da mặt căng bóng mướt mát thế... Qua 1 lớp ánh sáng trường quay xịn mịn thì không mịn cũng phải mướt bà con ơi" - nữ MC từng viết.

