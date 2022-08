Bố khóc mắt đỏ hoe tiễn con về nhà chồng gây bão mạng

Mới đây trên mạng xã hội, đoạn clip TikTok ghi lại cảnh người bố lại không giấu được những giọt nước mắt trong ngày con gái đi lấy chồng khiến ai cũng xúc động nghẹn ngào. Cụ thể, tài khoản TikTok có tên K.A.L mới đây đã đăng tải khoảnh khắc cảm động tại một đám cưới ở miền Tây. Trong khi mọi người xung quanh tươi cười thì bố cô dâu gây sự chú ý vì gương mặt mếu máo, chỉ trực trào rơi nước mắt. Đứng bên cạnh là cô dâu xinh đẹp đang bịn rịn bên bố. Khi thấy bố rưng rưng, mắt đỏ hoe thì cô gái đã dành tặng cho người bố của mình một cái thơm má để an ủi, mong bố đừng buồn nữa. Lúc ấy, gương mặt bố vẫn toát lên vẻ buồn bã, nước mắt tuôn rơi. Có lẽ vì thương con gái khi phải đi lấy chồng, ông bố đã dựa đầu vào cô công chúa, chẳng muốn con rời xa mình. Chú rể và cô dâu thấy vậy liền đưa khăn giấy cho bố lau đi những giọt nước mắt. Chứng kiến giây phút 2 cha con bịn rịn, ông thông gia đã lên tiếng trêu đùa "ông làm như tôi bắt con gái ông luôn vậy trời" khiến mọi người ai cũng phải bật cười. Ngay sau đó, ông thông gia đã lập tức đi đến khoác vai người bố để động viên. Bố chú rể nhắn nhủ bố cô dâu: "Thôi, về đây là coi như hạnh phúc rồi". Nghe được lời an ủi của ông thông gia, có lẽ người bố cũng an tâm phần nào khi để con gái ở lại nhà chồng. Có lẽ, người bố chồng này cũng rất hiền lành, tính tình thoải mái cho nên mới tới an ủi, động viên ông thông gia như những người bạn thân như vậy. Trên kênh TikTok P.T, cô dâu cũng đã chia sẻ lại khoảnh khắc xúc động và nhắn nhủ: "Cảm ơn cha đã nuôi dạy con suốt 24 năm qua, tuy lấy chồng gần nhưng cha khóc nhiều lắm nên con biết cha thương con nhiều như thế nào. Cảm ơn cha mẹ vì tất cả". Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn video đã nhận được sự quan tâm của nhiều người. Ai cũng rất đồng cảm với cảm xúc của người cha khi tiễn cô công chúa cưng của mình về nhà chồng. Có lẽ, ông bố trên đã rất yêu thương và chiều chuộng cô con gái nhỏ cho nên giờ đây khi con phải xa gia đình để bước vào cuộc sống mới thì ông sợ con phải chịu thiệt thòi. Tuy bình thường bố rất mạnh mẽ nhưng khi con gái đi lấy chồng thì bố lại trở nên yếu đuối, bịn rịn chẳng muốn xa con. Việc những ông bố khóc khi tiễn con gái đi lấy chồng đã không còn là điều gì xa lạ. Trước đó, một người bố cũng từng gây xúc động khi khóc đỏ mắt trong lúc đưa con gái lên xe hoa về nhà chồng. Cụ thể đó là đám cưới của cô dâu Minh Trang (sinh năm 1993, quê Đồng Nai) và Quốc Huy (sinh năm 1990, quê Nam Định).

