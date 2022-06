Đeo vàng đỏ người chưa đủ, cô dâu Long An nhận hồi môn “khủng“

Mới đây tại Long An, cô dâu có tên Hoàng Trang khiến bao người mơ ước khi được tặng rất nhiều vòng vàng làm hồi môn. Ngoài ra, cô dâu và chú rể trong đám cưới "khủng" này còn được ba mẹ cho thêm xe hơi và 1 tỷ đồng để làm vốn. Được biết đám cưới toàn tiền và vàng này là của cô dâu Hoàng Trang và chú rể Dương Linh. Cả hai đều sinh sống tại Bến Lức, Long An nên đám cưới này đã tạo tiếng vang khắp cả vùng. Hình ảnh cô dâu đeo vàng trĩu cổ ở Long An đã khiến cả cõi mạng xôn xao bàn tán, hầu hết mọi người đều trầm trồ ghen tị với món quà mà Hoàng Trang nhận được trong ngày trọng đại. Trên trang cá nhân, cô dâu Hoàng Trang rất chăm chỉ cập nhật tình hình hôn lễ của mình qua từng khâu chuẩn bị. Trong đó, video chia sẻ khung cảnh ba mẹ ruột cho vàng cưới làm hồi môn đã thu hút đông đảo lượt xem. Bên cạnh khoe số vàng nhiều không đếm xuể, thì cô dâu không quên khoe tiền mặt mà ba mẹ chồng tặng để làm vốn. Ngoài ra, ba mẹ cô dâu còn tặng thêm cho "con gái rượu" một chiếc "xế hộp" nhân ngày về nhà chồng. Chiếc xe được đặt ngay trong sảnh cưới, xung quanh được trang trí bằng giàn hoa cùng tấm biển đề tên cô dâu. Chưa hết, trong hôn lễ, nhà trai còn tặng thêm cho hai vợ chồng một hộp quà chứa 1 tỷ tiền mặt để cho cả hai làm vốn. Cảnh cô dâu chú rể cầm từng xấp tiền từ hộp quà để ra bàn khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Trên người cô dâu từ cổ, cổ tay đến ngón tay đều được "dát" đầy vòng vàng không chừa chỗ hở. Vừa đăng ảnh "khoe" vàng cưới, cô dâu còn đùa vui rằng "Lấy chồng gánh nặng quá". Được biết số vòng vàng này ít nhất có giá trị trên 500 triệu đồng. Hiện tại, đám cưới của cô dâu hot nhất Long An này đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ảnh: Facebook Changg Changg Mời độc giả xem video: "Hot girl" Việt và những màn lột xác khiến dân mạng choáng váng - Nguồn: Yan News

