"Bộ đôi TikToker thị phi" nói về việc bị tấn công trên MXH

"Hotgirl trứng rán" Trần Thanh Tâm và cô nàng Lê Bống vốn là cái tên không còn xa lạ với giới trẻ hiện nay. Cả hai nổi lên nhờ những video viral trên mạng xã hội Facebook, Tiktok... Mới đây, 2 cô nàng bất ngờ chia sẻ về cuộc sống bản thâng trong The Khang Show. Trong dịp trò chuyện với Host Nguyên Khang về lý do đến với cuộc thi tại The Khang Show, Lê Bống chia sẻ, cô từng sở hữu thân hình mũm mĩm, cân nặng lên đến 70 kg nhưng đã nỗ lực để lấy lại vóc dáng cân đối. Vì thế, tinh thần hướng đến vẻ đẹp khỏe mạnh, tích cực của cuộc thi là điều phù hợp với quan điểm của cô nàng. Còn Thanh Tâm, cô muốn đặt mình vào những thử thách để tìm thấy giới hạn của bản thân. “Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là hoa hậu. Tôi đi thi để có thêm trải nghiệm mới”, cô nói. Tuy cùng tham gia một cuộc thi, Thanh Tâm và Lê Bống chưa khi nào coi người còn lại là đối thủ. Họ hợp tác ăn ý trong những lần shooting, chia sẻ đồ ăn, giúp đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh suốt thời gian thi. “Tôi thấy may mắn khi có Tâm đồng hành. Chúng tôi phải trải qua nhiều áp lực trong cuộc thi như dậy sớm để ghi hình đến sáng hôm sau, liên tục di chuyển, có mặt để đáp ứng lịch trình cuộc thi… Những lúc như thế, tôi và Tâm thường góp ý, động viên nhau để cả hai cùng có tinh thần tích cực”, Lê Bống nói. Bước ra khỏi chương trình, Lê Bống và Thanh Tâm trở về cuộc sống thường nhật và đều đối mặt những áp lực khi vô tình tạo scandal. Lê Bống nhấn mạnh, cô từng gặp rắc rối với bức ảnh tạo dáng phản cảm trong chùa. Nhưng điều này hoàn toàn do vô tình, chứ không xuất phát từ suy nghĩ muốn thu hút sự chú ý hay nổi tiếng bằng scandal. Nói về danh xưng do khán giả phong “Đệ nhất thị phi 2020”, Thanh Tâm thừa nhận, cô từng rất trẻ con và hiếu thắng nên thích đối đáp với khán giả mỗi khi bị công kích. “Tôi nổi tiếng quá nhanh, chỉ sau một đêm, nên tôi chưa ý thức được mình sẽ là một người có tầm ảnh hưởng đến cộng đồng mạng. Lúc đó, khi tôi đang livestream, nhiều anti fan vào chỉ trích khiến tôi không giữ được bình tĩnh mà lập tức phản ứng lại. Chỉ sau một đêm, sự việc đó đã trở thành scandal”, hotgirl “Trứng rán cần mỡ” kể. Khi vấn đề bị đẩy đi quá xa, Thanh Tâm hiểu được mức độ phủ sóng của mình và từ đó, cô thận trọng trong mỗi phát ngôn của mình. Được mệnh danh “Nữ hoàng thả thính quốc dân” nhưng Thanh Tâm thú nhận, không chàng trai nào “dính thính” của cô. Và cô cũng rất buồn khi người mình thích lại không thích mình.

