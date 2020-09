Bồ cũ dàn hot girl Việt đối đáp cực tỉnh khiến dân tình gật gù

Danh hiệu "bạn trai cũ nhà người ta" nhất định phải trao cho Bụt - tình cũ của Linh Ngọc Đàm. Dù đã chia tay nhưng chàng trai này vẫn vô cùng chiều chuộng bạn gái cũ. Hậu chia tay, Bụt vẫn xuất hiện trong các vlog của Linh Ngọc Đàm, cùng cô nàng đi ăn, đi chơi với bạn bè. Chưa hết, anh chàng còn cùng bạn bè tổ chức sinh nhật bất ngờ cho ex (người yêu cũ) và một hôm còn tặng cho tình cũ một chiếc ví hàng hiệu. Bên cạnh đó, Bụt và Linh Ngọc Đàm thường xuyên dành cho nhau những lời tốt đẹp trên Vlog. Nếu ai không biết, tưởng như cặp đôi này vẫn còn trong thời gian mặn nồng. Decao cũng là một anh chàng luôn cực kì lầy lội khi nhắc về tình cũ là hot girl Việt - Châu Bùi. Khi ex chia sẻ vlog về chuyện chia tay với caption "Dừng lại đôi khi không phải kết thúc...", anh chàng ngay lập tức viết tiếp: "Mà dừng lại là để cung chúc tân xuân" khiến dân tình thả icon "haha" liên hồi. Chưa dừng lại khi hot girl Châu Bùi có tình mới là Binz thì Decao vẫn cực tỉnh. Ví dụ khi như dân tình tag anh chàng vào bài đăng mà ex "thả thính" bồ mới, "Cao Minh Thắng (tên thật của Decao) anh ơi ra đây mà xem" thì nam fashionista này lại hài hước đáp trả: "Anh ngồi vẫn xem được mà cần gì ra đấy". Thực sự, sự tếu táo của Decao thực sự không ai địch nổi khi nhắc về tình cũ Châu Bùi. Hậu chia tay với Thảo Nhi Lê, Huy Trần vẫn dành những lời tốt đẹp để nói về người cũ. Khi tham gia một talkshow, Huy Trần chia sẻ: "Cô ấy (Thảo Nhi Lê - PV) là 1 blogger về thời trang rất nổi tiếng, cô ấy giỏi và có nhiều tham vọng". "Đối với Nhi, anh Huy vẫn luôn tuyệt vời nhất, Nhi và anh Huy vẫn là bạn bè của nhau, vẫn luôn đứng đằng sau âm thầm và ủng hộ anh ấy hết lòng. Cảm ơn anh vì anh đã là một phần rất lớn ở trong cuộc đời em!" - Thảo Nhi Lê cũng từng thoải mái vì nói về tình cũ. Huyme và Trúc Anh là một cặp đôi cũng trở thành homies hậu chia tay. Trúc Anh vẫn đến ủng hộ Huyme trong buổi ra mắt phim mới và luôn bênh vực bạn trai cũ trước ồn ào với "hot girl tạp hoá" Hàn Hằng trong thời điểm đó. Mời quý độc giả xem video: KHI CÁC "HOT GIRL" LẤN SÂN SANG "DIỄN XUẤT" - Nguồn: SAOSTAR

