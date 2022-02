"Bộ ba sát thủ" hot girl Hà thành ngày ấy giờ ra sao?

Quỳnh Anh Shyn có lẽ là cái tên nổi bật nhất trong nhóm "Bộ ba sát thủ" hot girl Hà thành và vẫn kiên trì hoạt động showbiz cho đến thời điểm hiện tại. Gái xinh này là mẫu ảnh, beauty blogger, tham gia đóng phim ngắn,... Bên cạnh sự nghiệp, Quỳnh Anh Shyn còn được chú ý vì có đời tư ồn ào, hẹn hò với nhiều gương mặt quen thuộc với giới trẻ như hot boy Bê Trần, ca sĩ Will (nhóm 365). Hiện tại, ngoại hình của Quỳnh Anh Shyn đã thay đổi hoàn toàn so với cách đây 10 năm. Không còn là một hot girl 9X trong sáng, dễ thương, cô gây ấn tượng với phong cách mạnh mẽ, thường xuyên đăng tải hình ảnh khoe ba vòng quyến rũ. Giống với Quỳnh Anh Shyn, An Japan cũng theo đuổi sự nghiệp mẫu ảnh nhưng không gặt hái được nhiều thành công. Bên cạnh đó, An Japan cũng mở một shop thời trang riêng. Sau hơn 10 năm, gương mặt của An Japan không hề thay đổi, vẫn có trẻ trung, xinh đẹp và trung thành với phong cách dịu dàng, đằm thắm. An Japan không có nhiều thay đổi so với thời điểm mới nổi tiếng. Mẫn Tiên là cô gái duy nhất trong nhóm bạn thân không hoạt động showbiz hay tham gia làm mẫu ảnh. Mẫn Tiên theo đuổi con đường du học, là du học sinh Nhật Bản và được bầu làm đại sứ du lịch của thành phố Beppu, Nhật Bản. Mới đây, Mẫn Tiên gây chú ý khi bất ngờ công khai khoe nhẫn đính hôn. Bạn trai của cô nàng là Key – thành viên nhóm nhạc Monstar. Chuyện tình của Key và Mẫn Tiên được dân mạng ngưỡng mộ.

