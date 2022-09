Bộ ảnh người yêu cứ đi là say xe khiến netizen cười nghiêng ngả

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ loạt khoảnh khắc của một cô gái say xe vật vã đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Qua ống kính của bạn trai, cô gái này mỗi lần lên xe di chuyển là say xe cùng đủ tư thế vật vã vô cùng hài hước. Quan sát hình ảnh có thể thấy, khi đang ngồi trên xe cô gái này mặc định sẽ bị say xe, đồng thời nằm lăn ra ngủ vật vã khiến chàng trai phải lôi điện thoại chụp lại. Tuy nhiên, điều khiến mọi người buồn cười hơn cả là việc dù bạn gái đang say xe muốn “chết đi sống lại” thì anh người yêu này vẫn sử dụng điện thoại để selfie lưu khoảnh khắc đáng nhớ này. Ngay sau khi những hình ảnh trên được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến nhiều người bật cười. Nhiều người có chung nỗi khổ bị say tàu xe bày tỏ đồng cảm với cô nàng. Chóng mặt, buôn nôn là nỗi ám ảnh muôn thuở của những hành khách sợ đi tàu xe. Và cư dân mạng cũng phải tìm đủ mọi cách để đối phó với tình trạng này. Thay vì tìm đủ mọi cách để chống say xe thì nhiều người lại lựa chọn ngủ một giấc để quên đi. Những hình ảnh này vô tình tạo ra cảnh hài hước, khiến người xem không thể nhịn cười. Chàng trai này cũng khá "lầy lội" khi chăm chỉ lưu giữ lại những lần say xe vật vã của bạn gái. Khi nhìn những hình ảnh này chỉ có hội chuyên say xe và sợ đi tàu xe mới hiểu được. Ảnh: Trần Tiger/Khóc thuê

