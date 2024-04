Bộ ảnh cưới mờ sương khói không nhận ra cả dâu rể

Cưới xin là chuyện quan trọng cả đời, nên ai cũng muốn lưu giữ những bức hình đẹp nhất, tuy nhiên có những bộ ảnh cưới khiến nhiều người chỉ biết lắc đầu. Không biết là do máy ảnh, do người chụp, hay do không gian bữa tiệc quá nhiều khói mà bức ảnh chỉ có 1 màu trắng xóa không nhìn rõ một ai. Cô dâu chú rể hoàn toàn tàng hình trong bức ảnh. Bức này miễn cưỡng thì cũng thấy mờ mờ dung nhan của đôi uyên ương. Khi bộ ảnh này được lan truyền, rất nhiều netizen đã để lại bình luận: "Bạn thân người yêu cũ cô dâu chắc luôn", "ở đây sương khói mờ nhân ảnh à". Cách đây một thời gian, hình ảnh về 1 đám cưới mờ ảo tương tự cũng khiến netizen không khỏi một phen "cười bò". Toàn bộ những bức hình đều mờ nhòe như thể được bao phủ bởi một làn sương dày đặc, thậm chí không thể nhìn thấy mặt cô dâu chú rể. Tất cả những gì mọi người có thể nhận ra đó ánh đèn sân khấu lấp lánh như tăng thêm phần ảo diệu của bộ ảnh mờ đục này. Cô dâu chú rể nhận ảnh xong chắc hẳn sẽ khóc cạn nước mắt bởi tất cả khách mời đều mờ ảo. Mọi bức ảnh đều được chìm trong lớp "filter" mơ màng, dù chụp cận thế nhưng gương mặt ai nấy cũng đều nhòe nhoẹt.

Cưới xin là chuyện quan trọng cả đời, nên ai cũng muốn lưu giữ những bức hình đẹp nhất, tuy nhiên có những bộ ảnh cưới khiến nhiều người chỉ biết lắc đầu. Không biết là do máy ảnh, do người chụp, hay do không gian bữa tiệc quá nhiều khói mà bức ảnh chỉ có 1 màu trắng xóa không nhìn rõ một ai. Cô dâu chú rể hoàn toàn tàng hình trong bức ảnh. Bức này miễn cưỡng thì cũng thấy mờ mờ dung nhan của đôi uyên ương. Khi bộ ảnh này được lan truyền, rất nhiều netizen đã để lại bình luận: "Bạn thân người yêu cũ cô dâu chắc luôn", "ở đây sương khói mờ nhân ảnh à". Cách đây một thời gian, hình ảnh về 1 đám cưới mờ ảo tương tự cũng khiến netizen không khỏi một phen "cười bò". Toàn bộ những bức hình đều mờ nhòe như thể được bao phủ bởi một làn sương dày đặc, thậm chí không thể nhìn thấy mặt cô dâu chú rể. Tất cả những gì mọi người có thể nhận ra đó ánh đèn sân khấu lấp lánh như tăng thêm phần ảo diệu của bộ ảnh mờ đục này. Cô dâu chú rể nhận ảnh xong chắc hẳn sẽ khóc cạn nước mắt bởi tất cả khách mời đều mờ ảo. Mọi bức ảnh đều được chìm trong lớp "filter" mơ màng, dù chụp cận thế nhưng gương mặt ai nấy cũng đều nhòe nhoẹt.