Blogger nóng bỏng thành "búp bê lỗi" vì lạm dụng dao kéo

Dawn Yang là nữ blogger nóng bỏng nổi tiếng, có sức ảnh hưởng lớn ở Singapore. Không chỉ chinh phục công chúng bằng vẻ ngoài, người đẹp sinh năm 1987 còn được yêu mến và nể phục vì sự thông minh, sâu sắc và nhân ái. Cô từng được bình chọn là blogger nóng bỏng nhất Singapore bởi trang hotblogger.com. Năm 2005, Dawn Yang được khán giả trên chương trình Flame Awards bình chọn là Babe of the Year. Cô cũng lọt Top 100 Asian Influencers (100 người có ảnh hưởng nhất châu Á). Nữ blogger từng theo học tại các trường danh giá như Singapore Chinese Girls' School, Raffles Junior College, đoạt học bổng của Cao đẳng Marymount Community và Đại học Nam California (Mỹ). Trải qua nhiều cuộc phẫu thuật thẩm mỹ, nhan sắc hiện tại của Dawn Yang khiến nhiều người e ngại. Vẫn giữ được vóc dáng chuẩn dù đã ngoài 30 tuổi, song gương mặt đơ như tượng sáp và nụ cười đông cứng, trông cô giống như "búp bê phiên bản lỗi". Nhưng bất chấp những lùm xùm khi thẩm mỹ quá đà, Dawn Yang vẫn gắn với biểu tượng của sự thông minh. Trong một bài phỏng vấn, tác giả Grace Yeoh của Rice Media đã bất ngờ bởi sự khéo léo và sâu sắc của người từng là blogger số một Singapore. Grace thừa nhận mình đã sai, bởi trước khi gặp gỡ, bản thân đã có chút định kiến rằng Dawn Yang chắc hẳn chỉ là một người phụ nữ "nông cạn" như rất nhiều hot girl có cuộc sống xa hoa được tô vẽ trên mạng khác. So sánh với những hình ảnh cách đây nhiều năm, không khó để thấy blogger người Singapore đã có nhiều thay đổi về gương mặt. Từ năm 19 tuổi, cô đã nâng mũi để trông đẹp hơn, sau đó là cắt mí cho đều. Thẩm mỹ giống như một "chất gây nghiện" khiến cô lún sâu vào. Những lần tiêm botox khiến cơ mặt cô ngày càng thiếu tự nhiên. "Khi tôi mới bắt đầu sử dụng phương tiện truyền thông xã hội, tôi đã quan tâm quá nhiều về ngoại hình của mình. Đó là con quái vật mang tên 'sự nổi tiếng'. Khi có nhiều ánh mắt nhìn vào, tôi bắt đầu có ý thức hơn. Tôi sẽ lo lắng rằng mọi người sẽ nhận ra mình, vì vậy tôi phải trông thật hoàn hảo và luôn luôn hướng về phía trước", Dawn Yang tâm sự về những áp lực mà mình gặp phải khi nổi tiếng. Hiện tại Dawn Yang đang phải điều trị vì những ảnh hưởng của phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng cô cảm thấy thoải mái và không hối tiếc, bản thân cô cho rằng phụ nữ có quyền làm đẹp và việc làm của cô không có gì sai cả.

