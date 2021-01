Biển quảng cáo sai chính tả, dân tình cười lăn lộn

Mới đây, tấm biển quảng cáo sai chính tả với nhiều lỗi sai đã khuynh đảo cộng đồng mạng. Những lỗi sai cơ bản của tấm bảng này khiến người đọc không ngừng "phì cười" và để lại những bình luận vô cùng hài hước. Chỉ sau vài giờ được đăng tải, tấm bảng thực đơn tại một quán ăn đã nhận được hàng nghìn lượt like, chia sẻ và hàng trăm bình luận từ dân mạng. Trước đó trên MXH đã xuất hiện khá nhiều những tấm biển quảng cáo sai lỗi chính tả được dân tình bàn tán rôm rả. Chỉ cần một lỗi tại biển hiệu sai chính tả đơn thuần cũng tạo nên tràng cười vỡ bụng cho cư dân mạng. Nhiều người cho rằng, nhà thiết kế tấm biển quảng cáo có lẽ "chưa nắm được chính tả", số khác hoài nghi đây rất có thể chỉ là "chiêu trò" của chủ tiệm để thu hút sự chú ý của khách hàng. Những lỗi sai chính tả này có thể đến từ yếu tố chủ quan như việc kém hiểu biết của những thợ làm biển quảng cáo hay do lỗi kỹ thuật của chính những người đặt làm biển quảng cáo tạo nên. Nhưng theo nhiều cư dân mạng đánh giá thì việc sai lỗi chính tả này đa phần là do sơ xuất của những người dùng. Họ không chú ý đến việc chính tả mà trước đây đã bị coi nhẹ trong thời gian dài. Đây là một ví dụ đơn cử cho việc sai chính tả "ch" và "tr" mà rất nhiều người dân Việt Nam mắc phải trong đó có cả những bạn trẻ. Ý của chủ nhân của tấm biển này có lẽ đó là "dán điện thoại" chứ không phải là con gián trong điện thoại. Sai chính tả đến như tấm biển này thì không đỡ nổi. Sữa đậu "lành" uống vào hẳn rất lành. Ảnh: Tổng hợp Internet Mời quý độc giả xem video: Nguy cơ đe dọa tính mạng từ biển quảng cáo - Nguồn: VTV24

