Biển quảng cáo gây xôn xao với ngôn ngữ “chẳng giống ai“

Một biển quảng cáo của quán làm đẹp mới đây đã khiến những người qua đường phải đứng lại đọc và khó hiểu, bởi lẽ nội dung trên đó sai chính tả nhiều quá, còn chêm nửa Anh - nửa Việt siêu lủng củng. Theo đó, dòng chữ Tiếng Việt cũng sai chính tả rất nhiều như "tấc cã" (viết đúng: tất cả). Ngoài ra, dòng chữ Tiếng Anh cũng sai nốt: "vocher" (từ đúng: "voucher"). Bên cạnh đó còn là chêm Tiếng Anh khi "quận 7" không dịch nốt thành "District 7" mà lại viết tắt thành "Q.7". Biển quảng cáo "bá đạo" này sau khi chia sẻ lên MXH đã thu hút nhiều sự chú ý, mà phần lớn ai cũng khó hiểu, ngán ngẩm khi người nghĩ ra nội dung không suy nghĩ, tìm hiểu kỹ trước khi in. Những biển hiệu này còn được sử dụng trong thời gian dài, trở thành "bộ mặt" của quán. Vậy nên mỗi lần treo lên, thông báo đến khách hàng thì cả chủ quán lẫn nhân viên in ấn nên chú ý kỹ hơn. Những tấm biển quảng cáo "bá đạo" đã làm không ít người bật cười về sự nhầm lẫn của người bán, người lại cho rằng đây chính là cách họ thu hút sự chú ý của người xung quanh. Không chỉ chứng kiến những pha ghi sai chính tả, nhiều biển hiệu còn có cách sáng tạo "Việt hóa" một cách khó hiểu.. Thi thoảng trên mạng sẽ xuất hiện những bức ảnh khiến netizen lú lẫn, phải khựng lại khi đang rảo tay lướt newfeed. Đánh chìa khóa, sửa chìa khóa thì nghe nhiều rồi còn phô tô chìa khóa thì đúng là hàng độc và hiếm. Chủ cửa hàng phiên âm sẵn từ tiếng Anh ra tiếng Việt vì sợ khách hàng không biết mình bán gì. Món ô mai trong tấm biển hiệu được gọi với cái tên thật lạ "umbrella tomorrow". Một tấm biển hiệu khi nhìn thấy thôi du khách đã phải lăn lộn ra cười. Need (cần thiết) chứ không dùng để chỉ rau cần. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Sài Gòn - TP.HCM đẹp hoài cổ qua những tấm biển hiệu vẽ tay - Nguồn: VTV24

