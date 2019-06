Biển người nhuộm đỏ Liverpool trong lễ rước cúp của thầy trò Klopp

Đêm 2/6 (giờ Hà Nội), thầy trò HLV Juergen Klopp trở về Liverpool để tham dự buổi lễ ăn mừng chức vô địch Champions League mùa giải 2018/19 cùng người hâm mộ. Sau khi hoàn tất cú ngược dòng ngoạn mục trước Barcelona ở bán kết, Liverpool tiếp tục khiến CĐV sung sướng bằng chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Tottenham ở trận chung kết tại Madrid, qua đó mang về sân Anfield danh hiệu vô địch châu Âu thứ 6. Hàng chục nghìn người đã đổ ra đường để tham dự buổi lễ rước cúp của Liverpool. CĐV tận dụng mọi chỗ trống để có cho mình vị trí quan sát tốt nhất chiếc xe buýt của nhà tân vô địch châu Âu. Đường phố tại Liverpool tràn ngập sắc đỏ mỗi khi chiếc xe buýt chở thầy trò HLV Klopp đi qua. Buổi lễ diễu hành của "The Kop" kéo dài trong nhiều giờ nhưng không làm giảm đi sự cuồng nhiệt của người hâm mộ. Những tấm biển quảng cáo chênh vênh được CĐV coi là "ghế VIP" để quan sát những cầu thủ thần tượng rõ nhất. Chiếc xe buýt của Liverpool đi qua tổng cộng 7 địa điểm, thu hút sự chú ý của hàng nghìn người hâm mộ. HLV Klopp cùng học trò có những giờ phút thư giãn bên người hâm mộ sau một mùa giải thành công. Buổi lễ rước cúp của Liverpool có sự tham gia của rất nhiều CĐV. Tất cả tạo nên khung cảnh hoành tráng và bầu không khí sôi động bất cứ ai cũng muốn trải nghiệm một lần trong đời. Nụ cười rạng rỡ của Mohamed Salah. Cầu thủ người Ai Cập đã thỏa ước mơ vô địch Champions League sau thất bại cay đắng trước Real Madrid ở trận chung kết năm 2018. Dàn sao Liverpool cùng CĐV hát vang những ca khúc sôi động tạo nên bầu không khí đã lâu chưa xuất hiện ở thành phố cảng. Xe buýt của Liverpool từ từ lướt qua làn sương khói mờ ảo do người hâm mộ tạo ra. Khung cảnh đẹp đến khó tin ở The Strand trong lễ rước cúp của nhà tân vô địch Champions League. Xét về độ cuồng nhiệt, CĐV đội bóng thành phố cảng dường như không có đối thủ. Câu hát ngẫu hứng của HLV Klopp trong buổi phỏng vấn sau trận chung kết Champions League: "Let's talk about six Baby" (tạm dịch "Hãy nói về chức vô địch châu Âu thứ 6 của Liverpool nào mọi người") trở thành câu nói cửa miệng của CĐV "The Kop".

