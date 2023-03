Biến hình "trẻ hoá cả chục tuổi", người phụ nữ U60 gây bão mạng

Theo người đăng tải clip cho biết, người phụ nữ này đã 60 tuổi. Nếu chỉ nhìn khuôn mặt mộc, có thể thấy dấu hiệu thời gian đã lộ rõ. Tuy nhiên, sau khi biến hình, gương mặt của cô lại như được trẻ hoá. Thậm chí có nhiều người xem còn nhận xét rằng "nhờ make up đã giúp cho người phụ nữ trẻ ra cả 20 tuổi". Thực tế, ai cũng biết make up có thể thần kỳ đến mức độ nào. Thế nhưng để giúp một người phụ nữ 60 tuổi "trẻ hoá" nhiều như vậy không phải là dễ. Chưa kể, điều khiến đoạn clip trở nên thu hút hơn chính là thần thái, cử chỉ của nhân vật chính. Dù đã bước qua thanh xuân, thế nhưng cô vẫn rất tự tin. Cách hát nhép, cử chỉ chuyển cảnh đều mượt mà chẳng kém gì một TikToker chuyên nghiệp. Ngay khi đăng tải, đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý từ người xem. Hầu hết đều rất bất ngờ với màn biến hoá đặc biệt này. Nhiều bình luận còn đồn đoán rằng người phụ nữ trong đoạn clip rất có thể từng là "mỹ nhân", bởi ở hiện tại, dù đã có tuổi nhưng thần thái, gương mặt của cô vẫn rất xuất sắc. Dân mạng bình luận sôi nổi phía dưới đoạn clip biến hình của bà cô U60. Trước đó, người dùng mạng xã hội cũng rất bất ngờ với màn biến hoá của một cô dâu U40. Chỉ nhờ make up, cô đã như quay trở lại thời đôi mươi trẻ trung, xinh đẹp. Ban đầu, khi chưa được tạo hình, người phụ nữ đã để lộ làn da với nhiều khuyết điểm. Tuy nhiên, nhờ xử lý đúng cách, gương mặt của cô sau khi khoác áo cô dâu lại vô cùng lộng lẫy, từng đường nét trên khuôn mặt đều nổi bật hơn. Từ lông mày, cách đánh mắt, tô son đều nhận được lời khen ngợi. Đã là phụ nữ, ai cũng yêu thích việc làm đẹp. Chắc hẳn sau khi xem xong đoạn clip, nhiều chị em cũng muốn biến hoá đỉnh cao như những người phụ nữ trên.

