Bị từ chối, gái xinh Cà Mau "F5" bản thân khiến crush tiếc ngẩn ngơ

Những câu chuyện về thay đổi ngoại hình, lột xác "vịt hóa thiên nga" từ trước đến nay luôn là động lực để giúp các cô nàng có ngoại hình kém ưa nhìn phấn đấu, thay đổi để trở thành gái xinh. Mới đây, câu chuyện của một gái xinh Cà Mau từng bị "người trong mộng" từ chối phũ phàng nên quyết tâm F5 bản thân gây chú ý trên mạng xã hội. Ngay từ khi học cấp hai, cô bạn có tên Nguyễn Đoàn Thảo Nguyên (sinh năm 2002) đã ý thức được rằng ngoại hình của bản thân kém xinh hơn hẳn bạn cùng trang lứa. Trong khi các bạn khoe da trắng trẻo, phổng phao thì Thảo Nguyên vẫn đen nhẻm, thân hình gầy gò, kém bắt mắt. Thế nhưng lúc này, cô nàng vẫn chưa quá quan tâm về ngoại hình. Lên cấp 3, Thảo Nguyên thích một anh khóa trên và chủ động theo đuổi trong thời gian khá dài. Trước tình cảm chân thành của cô nàng, anh chàng kia phũ phàng từ chối vì những lý do không mấy chính đáng. Thất bại trong tình cảm, Thảo Nguyên biết rằng lý do nằm ở ngoại hình của mình, cô lên kế hoạch thay đổi hoàn toàn bản thân. Gái xinh 2K2 bắt đầu lên mạng tìm hiểu cách làm trắng da an toàn, học trang điểm và đổi phong cách ăn mặc. Sau 2 năm, Thảo Nguyên trở thành một người hoàn toàn khác. Từ một cô gái gầy gò, đen nhẻm hóa hot girl. Lúc này, anh chàng phũ phàng năm nào quay trở lại "thả thính" nhưng bị cô nàng ngó lơ. Là một học sinh cuối cấp, hot girl 10X cho biết hiện tại chỉ muốn tập trung vào việc học để chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới. Ngoại hình thay đổi, Thảo Nguyên có thêm nhiều mối quan hệ mới, thử sức làm KOL khi trang cá nhân đạt mốc 11.000 lượt theo dõi. Mời quý độc giả xem thêm clip: Vịt hóa thiên nga PHIÊN BẢN FAIL - Nguồn: Youtube

