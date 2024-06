Bị thắc mắc “lười ở cữ”, bà xã Đoàn Văn Hậu đáp trả khéo léo

Từ ngày có con, Đoàn Văn Hậu cùng vợ thường đăng tải những hình ảnh riêng của bé. Những câu chuyện xoay quanh việc ở cữ, chăm con, nuôi dạy con... cũng được cả 2 thoải mái chia sẻ trên MXH. Nhiều người đã soi ra rằng có vẻ như Doãn Hải My không mấy chú trọng chuyện ở cữ, cô nàng cũng thoải mái đăng tải hình ảnh của bản thân. "Chị My ở cữ ít ngày vậy á chị?", một tài khoản đặt ra câu hỏi cho vợ Văn Hậu. Đáp lại, nàng hot mom trả lời: "Thực ra theo chị hiểu bản chất của ở cữ là người mẹ được nghỉ ngơi, phục hồi lại thể chất và tinh thần sau khi sinh chứ không hẳn là cách ly hoàn toàn với bên ngoài. Khi nào thấy sức khỏe ở ngưỡng ổn định rồi (mỗi người khác nhau, chị nghĩ trung bình là 1 tháng) thì có thể ra ngoài đi dạo xíu được rồi. Chứ giờ mà chị ở nhà 3 tháng 10 ngày như xưa thì nói thật chị không chịu được...". Quý tử đầu lòng của cặp đôi có tên đầy đủ là Đoàn Minh Đăng, biệt danh ở nhà "Lúa". Biệt danh của con trai được Văn Hậu - Hải My đặt gắn liền với biệt danh của nàng Wag là "Thóc" và cũng gắn với quê lúa Thái Bình của chàng cầu thủ. Dù đã sinh con từ tháng 5 nhưng vừa rồi thì Đoàn Văn Hậu mới công khai ảnh đầy tháng của quý tử. Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu về chung một nhà hồi cuối năm 2023 sau hơn 3 năm yêu nhau và có tuần trăng mật ngọt ngào tại Singapore. Sau sinh, Hải My nhanh chóng lấy lại vóc dáng dù đang nuôi con. Đôi chân dài nuột nà luôn là điểm sáng giúp Hải My nổi bật. Cách đây ít ngày cô nàng cũng vừa đăng tải ảnh đi cà phê vui vẻ.

