Bị nói “chả được gì ngoài nhan sắc”, Xoài Non đáp trả thẳng thắn

Sau khi kết hôn với nam streamer Xemesis, Xoài Non đã chính thức trở thành nàng dâu nhà hào môn. Thay vì lựa chọn cuộc sống ở ẩn để vun vén tổ ấm nhỏ, cô nàng tiếp tục theo đuổi ước mơ và công việc yêu thích. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng cuộc sống đáng mơ ước, hot girl Xoài Non nhiều lần nhận về lời lẽ không hay khiến cô phải đích thân lên tiếng đáp trả. Mới đây, hot girl Sài thành đã khoe một loạt những bức hình xinh đẹp trên trang cá nhân của mình. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu không có một bình luận ác ý về nhan sắc của Xoài Non khiến cô nàng "nổi đóa". Cụ thể người này bình luận: "Ngoài có tí nhan sắc thì chả được gì". Trước lời lẽ không hay này, Xoài Non lập tức trả đáp trả: "Nhờ tí cái nhan sắc này thì mình đã kiếm được bao nhiêu tiền? Thế cậu đã kiếm được chưa mà ngồi đây chê mình". Màn đáp trả của Xoài Non nhận về nhiều ủng hộ, nhờ có nhan sắc xinh đẹp mà Xoài Non có thể yêu đời hơn, có động lực để thực hiện niềm đam mê của mình. Trước đó Xoài Non từng nhiều lần nhận về những câu hỏi tò mò về cuộc sống hôn nhân của cô. Điển hình Xoài Non được một người đặt câu hỏi: "Em thấy chị rảnh quá hay trả lời câu hỏi của mọi người. Chị không đi làm, chồng nuôi ạ?". Trước câu hỏi mang tính sát thương cao, Xoài Non lập tức đáp trả. Cô khẳng định dù lấy chồng giàu, gia đình chồng tâm lý, yêu thương nhưng cô luôn độc lập về tài chính. Hay trước đó, hot girl Instagram cũng từng nhận được câu hỏi tương tự: "Trang có thu nhập riêng không hay sống với thu nhập của chồng vậy?". Trước thắc mắc của người này, Xoài Non thẳng thắn trả lời: "Từ lúc yêu đến giờ, chưa bao giờ Trang nghĩ sẽ sống dựa vào tiền của chồng. Tự làm thì mới có ăn, có mặc, sống dựa vào người khác nhục lắm. Trang mà không tự kiếm ra tiền và làm chủ cuộc sống thì chưa chắc Hiếu đã muốn cưới Trang". Để có được hạnh phúc đáng ngưỡng mộ như hôm nay, Xoài Non đã không ít lần vấp phải những lời nhận xét trái chiều của dư luận. Nhiều người cho rằng cô nàng đến với Xemesis chỉ vì tiền, ham giàu sang phú quý. Bỏ qua những điều thị phi, Xoài Non và chồng vẫn vô cùng hạnh phúc khiến không ít người ghen tị. Ảnh: Tổng hợp

