Bị mắng không đeo khẩu trang, "ngọc nữ" Midu đôi co gắt với antifan

Những ngày qua, TP Hồ Chí Minh phải gồng mình chống dịch COVID-19. Hàng ngày có hàng trăm ca mắc mới buộc lãnh đạo thành phố phải áp dụng việc giãn cách theo chỉ thị 16 của Chính phủ. Để đảm bảo an toàn cho bản thân và người xung quanh khi dịch có diễn biến phức tạp, Midu cũng chọn cách ở nhà, hạn chế ra ngoài. Tuy nhiên mới đây trên trang cá nhân, nàng hot girl đời đầu này đã đăng tải loạt ảnh Sài Gòn vắng tanh những ngày giãn cách. Cô cũng không quên cho bản thân lên sóng. Vì sợ bị hiểu lầm vẫn đi lại tung tăng giữa mùa dịch, hot girl Midu phải viết thêm chú thích: "Sài Gòn thương quá. Sài Gòn của chúng ta. Stay home stay safe cả nhà nhé. P/S: Hình đầu là Du chụp lâu rồi nha cả nhà. Chứ giờ có ra đường được đâu mà chụp". Bài đăng lập tức nhận về sự quan tâm lớn. Rất nhiều người gửi lời nhắn nhủ giữ gìn sức khỏe và thể hiện sự đồng tình với việc "nên ở nhà thời điểm này" của Midu. Tuy nhiên, dù có là "hoa hậu thân thiện" hay "ngọc nữ thiện lành", Midu cũng không tránh khỏi antifan. Và lần này, chẳng hiểu vô tình không đọc kĩ status, hay cố ý cà khịa mà một tài khoản đã vào mắng thẳng mặt nữ giảng viên vì việc đăng ảnh không đeo khẩu trang. Cụ thể, Facebooker Q.L.M viết: "Cxx này không đeo đeo khẩu trang mà vẫn còn ảo với like à?". Bị xúc phạm với lời lẽ khó nghe, sau đó Midu đã lập tức phản pháo Facebooker Q.L.M. Midu viết: viết: "Bạn không đọc status à? Đã nói hình chụp từ lâu, up lại rồi mà còn cố tình vào nói lời thô tục". Chưa dừng lại, để chứng minh bản thân không nói dối, Midu sau đó còn chia sẻ lại bức ảnh nói trên khi cô chụp vào 3 năm trước. Sau đó, khi nhận được lời xin lỗi, Midu nói thêm: "Mình không cần bạn xin lỗi. Mình chỉ cần bạn sau này để ý, hãy lịch sự hơn khi vào tường người khác, không dùng lời lẽ thô tục. Cám ơn". Sau sự việc của Midu mới thấy làm người nổi tiếng cũng chẳng dễ dàng gì đâu khi có vạn ảnh mắt theo dõi nhất cử, nhất động của mình. Mời độc giả xem video: Midu lần đầu chia sẻ chuyện tình cảm hiện tại - Nguồn: YAN News

