Bị lên án chuyện từ thiện, chồng “nữ đại gia quận 7” lên tiếng

Mới đây ông xã " nữ đại gia quận 7" - doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ có bài đăng gây chú trên mạng xã hội. Trong bài viết, anh bày tỏ quan điểm cá nhân khi có người so sánh chuyện anh làm từ thiện với mua túi xách cho vợ. Doanh nhân Quốc Vũ chia sẻ có người hỏi: "Anh nhìn những mảnh đời khó khăn anh thương không anh Vũ?' - Anh thương chứ!. 'Vậy có khi nào anh nghĩ, một cái túi của vợ anh có thể cứu cả mạng người không?". Trước vấn đề này, chồng Đoàn Di Băng trả lời: "Theo anh nha, người đàn ông phải lo được cho vợ con mình trước, rồi mới lo cho người lạ. Không lo được cho người lạ, người ta chỉ gọi là mình chưa giàu hoặc chưa đủ rộng lượng. Nhưng nếu không lo được cho gia đình thì người ta chửi thẳng mặt đồ thất bại. Anh sẽ giúp người lạ nhưng trong khả năng anh cho phép". Ngoài ra, vị doanh nhân còn nói thêm, việc mua cái này cái kia cho vợ để quy ra giúp người này người kia thì thà mang tiếng không rộng lượng. Anh cũng nhấn mạnh "cả đời anh cố gắng chỉ vì vợ con anh và cho gia đình anh thôi". Màn đáp trả của đại gia quận 7 nhận được nhiều tán dương từ cộng đồng mạng. Không những thế, netizen còn rất ngưỡng mộ khi nhìn ra sự quan tâm, yêu chiều của doanh nhân Quốc Vũ dành cho Đoàn Di Băng qua những lời anh chia sẻ. Vợ chồng Đoàn Di Băng từ lâu nổi tiếng về việc chăm làm từ thiện. Họ có hẳn một dự án thiện nguyện mang tên con gái. Được biết, một phần tiền trong lợi nhuận buôn bán sẽ được hai vợ chồng trích ra giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn. Trước đó, Đoàn Di Băng từng bật khóc nức nở trên livestream vì bị "bom" vé xe từ thiện. Được biết Di Băng cùng ông xã Quốc Vũ đã tổ chức những chuyến xe 0 đồng hỗ trợ bà con, người lao động gặp khó khăn tại TP HCM được về quê ăn Tết. Đã có khoảng 1000 vé xe được vợ chồng nữ doanh nhân tài trợ với chi phí lên đến 300 triệu đồng, gồm các tuyến từ Sài Gòn về các tỉnh miền Tây và Nam Trung bộ. Tuy nhiên, Đoàn Di Băng tiết lộ nhiều người đặt vé 0 đồng rồi bất ngờ hủy vào phút chót với những lí do: "Xe không đưa đón tận nhà nên hủy", "Đặt thử xem được không chứ không đi"... Sau đó Di Băng đã bật khóc trên livestream vì bị "bom" vé quá nhiều. Cô cho biết cô và chồng doanh nhân đã gác lại mọi công việc để tập trung cho dự án từ thiện này vì mong bà con được về quê ăn tết sớm và an toàn. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Cuộc Sống Các Ái Nữ thuộc Thế Hệ RICH KID VIỆT NAM Khiến Dân Tình Choáng Ngợp - Nguồn: Yan News

Mới đây ông xã " nữ đại gia quận 7" - doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ có bài đăng gây chú trên mạng xã hội. Trong bài viết, anh bày tỏ quan điểm cá nhân khi có người so sánh chuyện anh làm từ thiện với mua túi xách cho vợ. Doanh nhân Quốc Vũ chia sẻ có người hỏi: "Anh nhìn những mảnh đời khó khăn anh thương không anh Vũ?' - Anh thương chứ!. 'Vậy có khi nào anh nghĩ, một cái túi của vợ anh có thể cứu cả mạng người không?". Trước vấn đề này, chồng Đoàn Di Băng trả lời: "Theo anh nha, người đàn ông phải lo được cho vợ con mình trước, rồi mới lo cho người lạ. Không lo được cho người lạ, người ta chỉ gọi là mình chưa giàu hoặc chưa đủ rộng lượng. Nhưng nếu không lo được cho gia đình thì người ta chửi thẳng mặt đồ thất bại. Anh sẽ giúp người lạ nhưng trong khả năng anh cho phép". Ngoài ra, vị doanh nhân còn nói thêm, việc mua cái này cái kia cho vợ để quy ra giúp người này người kia thì thà mang tiếng không rộng lượng. Anh cũng nhấn mạnh "cả đời anh cố gắng chỉ vì vợ con anh và cho gia đình anh thôi". Màn đáp trả của đại gia quận 7 nhận được nhiều tán dương từ cộng đồng mạng. Không những thế, netizen còn rất ngưỡng mộ khi nhìn ra sự quan tâm, yêu chiều của doanh nhân Quốc Vũ dành cho Đoàn Di Băng qua những lời anh chia sẻ. Vợ chồng Đoàn Di Băng từ lâu nổi tiếng về việc chăm làm từ thiện. Họ có hẳn một dự án thiện nguyện mang tên con gái. Được biết, một phần tiền trong lợi nhuận buôn bán sẽ được hai vợ chồng trích ra giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn. Trước đó, Đoàn Di Băng từng bật khóc nức nở trên livestream vì bị "bom" vé xe từ thiện. Được biết Di Băng cùng ông xã Quốc Vũ đã tổ chức những chuyến xe 0 đồng hỗ trợ bà con, người lao động gặp khó khăn tại TP HCM được về quê ăn Tết. Đã có khoảng 1000 vé xe được vợ chồng nữ doanh nhân tài trợ với chi phí lên đến 300 triệu đồng, gồm các tuyến từ Sài Gòn về các tỉnh miền Tây và Nam Trung bộ. Tuy nhiên, Đoàn Di Băng tiết lộ nhiều người đặt vé 0 đồng rồi bất ngờ hủy vào phút chót với những lí do: "Xe không đưa đón tận nhà nên hủy", "Đặt thử xem được không chứ không đi"... Sau đó Di Băng đã bật khóc trên livestream vì bị "bom" vé quá nhiều. Cô cho biết cô và chồng doanh nhân đã gác lại mọi công việc để tập trung cho dự án từ thiện này vì mong bà con được về quê ăn tết sớm và an toàn. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Cuộc Sống Các Ái Nữ thuộc Thế Hệ RICH KID VIỆT NAM Khiến Dân Tình Choáng Ngợp - Nguồn: Yan News