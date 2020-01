Bị hỏi về mẹ kế, con gái Minh Nhựa trả lời gây giật mình

Tổ chức đám cưới vào tháng 9/2019, đến nay, con gái Minh Nhựa đã vác bụng bầu vượt mặt. Thế nhưng bất chấp việc sắp vỡ chum, nhan sắc của Joyce Phạm vẫn khiến nhiều người trầm trồ vì ngày càng xinh đẹp, mặn mà, xứng danh "đại tiểu thư" nhà đại gia. Sau khi ly hôn với vợ cả Phương Thuý khi đã có với nhau 3 "tiểu thư", Minh Nhựa tái hôn với Mina Phạm và có 2 đứa con 1 trai, 1 gái. Cả gia đình thường xuyên đăng tải ảnh đi du lịch bên nhau tình cảm, trong khi đại gia hiếm khi chia sẻ ảnh các con có cùng vợ cũ. Mới đây, khi được đặt câu hỏi "Hai em gái chị có cảm thấy chạnh lòng khi nhìn bố, dì cùng hai con đi chơi, được cưng chiều không?", con gái Minh Nhựa đã gay gắt đáp trả: "Tại sao hai em của chị phải chạnh lòng vậy em?". Đây như một lời khẳng định của Joyce Phạm về việc cả 4 mẹ con không hề quan tâm tới cuộc sống giữa bố và vợ hai. Bên cạnh đó, Joyce Phạm cũng vui vẻ giải thích lý do tại sao bố cô lại tên là Minh Nhựa. Đồng thời cũng khẳng định rằng du mang danh Rich Kid nhưng cũng vẫn phải đi làm, kiếm tiền như bao người khác nên không có chuyện mua đồ không nhìn giá như đồn thổi.Vợ cả Minh Nhựa là Phương Thuý, cô là một doanh nhân có tiếng tại Sài Gòn và cũng chịu chơi không kém gì chồng cũ. Nữ doanh nhân được đánh giá có ngoại hình sang trọng, thần thái ngút trời và là người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập, khác hẳn so với Mina Phạm. Trong đám cưới của Joyce Phạm, Phương Thuý và hai con gái xinh đẹp tới tham dự nhưng có vẻ không mấy mặn mà, quan tâm đến chồng cũ. Trái ngược hẳn với Phương Thuý giỏi kinh doanh, vợ hai Minh Nhựa là Mina Phạm lại dành quá nhiều thời gian cho việc chăm sóc sắc đẹp và "sống ảo". Mới đây, cô nàng bị tố lấy ảnh của một blogger nổi tiếng thế giới để gép mặt mình vào, tỏ vẻ giàu có trên mạng xã hội. Mina Phạm được đánh giá là kém xinh, không tài giỏi và kém sang hơn hẳn vợ đầu Minh Nhựa. Thậm chí nhiều người cho rằng, lấy ra so sánh với bồ nhí Minh Ngựa thì Mina Phạm cũng không bằng. Trước đó có thông tin, mối quan hệ giữa Mina và Joyce Phạm không mấy tốt đẹp khi cô nàng không có mặt dự đám cưới con riêng của chồng. Chính Rich Kid cũng từng khó chịu khi được hỏi về dì Mina: "Người sau này của bố mình quê hay như thế nào là chuyện của họ. Các bạn muốn chê, muốn nhận xét hay gì thì các bạn tự liên lạc người mà các bạn muốn nói. Mình xin phép không liên quan tới, vì dù gì đó cũng là quyết định của bố mình, chứ không phải của mình". Xem thêm clip: Mina Phạm vợ 2 Minh Nhựa, cứ nghĩ sang chảnh là vậy nhưng lại làm trò ghép hình thế này đây - Nguồn: Youtube

