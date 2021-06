Bị hỏi tiêm botox, "chúa hề" Mai Âm Nhạc có pha trả lời "bá đạo"

Người chơi hệ hóng hớt hẳn chẳng còn xa lạ với cái tên Mai Âm Nhạc (Hoàng Hương Quỳnh Mai, SN 1997) - một gái xinh siêu nổi với tính cách lầy lội. Nếu theo dõi hiện tượng mạng Mai Âm Nhạc, có lẽ ai cũng nhận ra dạo này cô nàng khác ít nhiều và gầy đi trông thấy so với trước đây. Hoá ra cô bạn đã tiêm botox gọn hàm. Mới đây, trong phần Q&A, Mai Âm Nhạc đã giải thích về chuyện phẫu thuật thẩm mỹ của mình. Khi được một dân mạng hỏi tác dụng phụ của việc tiêm botox, Mai Âm Nhạc thẳng thắn: "Hỏi chị cái này chị không có kinh nghiệm nên chị cũng không trả lời cho em được. Với bản thân chị mới tiêm rút ra được tác dụng phụ là khó nhai, khó ăn nên mình không ăn được gì, còn giảm được cả cân luôn ấy". Ngoài ra Mai Âm Nhạc cũng cho biết thêm mình gầy đi là do lười ăn. Mỗi ngày, Mai Âm Nhạc chỉ ăn một bữa, nếu không ai nhắc thì cũng không ăn luôn vì... quên, không nhớ là mình đói. Những hình ảnh gần đây của Mai Âm Nhạc khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Bên cạnh chuyện ngoại hình, Mai Âm Nhạc cũng được netizen hỏi ý kiến về 419 (tình một đêm) và FWB (friends with benefits - bạn tình). Mai Âm Nhạc cho biết mình không nghĩ gì nó, không quan tâm vì danh mục cuộc sống của mình không có điều này. Mai Âm Nhạc trở thành hiện tượng ở cõi mạng khi sở hữu những clip tấu hài, những chia sẻ đi thẳng vào... vũ trụ chứ không phải lòng người. Với cá tính không lẫn đi đâu được, Mai Âm Nhạc còn "chinh phục" được nhiều người nổi tiếng như Thiều Bảo Trâm hay Tiên Tiên khi phải follow trang cá nhân lẫn các clip cô nàng đăng tải. Mời độc giả xem video: Bất ngờ Lộc phụ hồ thông báo sắp kết hôn, Mạc Văn Khoa sắm nhà cưới vợ - Nguồn: SaoStar

