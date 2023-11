Bị đồn phẫu thuật thẫm mỹ, gái xinh Quảng Ninh nói gì?

Trần Ngọc Bích (SN 1994) quê ở Quảng Ninh. Cô được biết tới khi làm người mẫu và thi sắc đẹp. Hiện tại, cô tập trung cho công việc kinh doanh thời trang kiêm làm mẫu ảnh. Có thân hình chuẩn đồng hồ cát, Ngọc Bích tự tin chưng diện nhiều thiết kế tôn đường cong quyến rũ. Trần Ngọc Bích có số đo 3 vòng ấn tượng: 88 - 59 - 95cm. Được biết, ngoài được thừa hưởng gen di truyền từ mẹ với tạng người eo thon, hông nở, thì cô còn tập luyện để có thân hình săn chắc. Ngọc Bích từng trải lòng, cô không bài trừ việc phẫu thuật thẩm mỹ bởi bản thân cô cũng có can thiệp thẩm mỹ để sắc vóc hoàn thiện hơn. Nhưng, nhiều người hiểu lầm, cô hút mỡ bụng để có đường rãnh 1:1 hay bơm vòng ba để quyến rũ hơn. Sự thật là, cô phải duy trì việc chạy bộ mỗi ngày hai tiếng để thân hình săn chắc, eo thon hông nở. Ngoài duy trì chạy bộ 2 tiếng mỗi ngày, Trần Ngọc Bích còn quan tâm tới chế độ dinh dưỡng. Cô giữ thói quen uống nước chanh mật ong ấm mỗi sáng, trước khi ăn. "Tôi ưu tiên ăn rau và trái cây, tôi ăn rất nhiều. Tôi ưu tiên ăn cá tôm nhiều hơn, ít ăn thịt. Thói quen uống trà thải độc gan cũng rất quan trọng trong việc duy trì sức khoẻ hay giữ nhan sắc đối với tôi. Tôi hạn chế ăn quá no, sẽ khiến vòng bụng bị giãn ra và to hơn" - Trần Ngọc Bích chia sẻ. Ngọc Bích cũng khẳng định, để thân hình khỏe mạnh, điều quan trọng nhất là duy trì chế độ ăn và tập khoa học. Từ đó, bạn không cần ăn uống khắc nghiệt hay phải tập hùng hục. Có thân hình cân đối, Trần Ngọc Bích ghi điểm với nhiều phong cách thời trang. Cô gốc Quảng Ninh bị đồn phẫu thuật tạo hình để có đường cong quyến rũ.

