Bị đồn "dao kéo", ngọc nữ Midu tung bằng chứng làm netizen gật gù

Mới đây, hot girl kiêm giảng viên Đại học Công nghệ TPHCM Đặng Thị Mỹ Dung (nghệ danh Midu) đăng bài viết khẳng định nhan sắc của cô hoàn toàn tự nhiên. Phát ngôn của Midu đến từ việc hot girl đời đầu này nhiều lần bị netizen đặt dấu hỏi về việc phẫu thuật thẩm mỹ để được nhan sắc như thời điểm hiện tại. Cụ thể, trong bài đăng của mình, hot girl Midu viết: "Dành cho ai cứ hay hỏi: "Dạo này mũi cao thế Midu mới đi sửa mũi à?". Mình lại thấy theo thời gian có vẻ nó bớt cao hơn xưa thì phải. Giỡn chứ mũi Midu chụp thẳng trực diện không thấy cao đâu, đầu mũi tròn tròn nữa do để tự nhiên. Nhưng khi quay nghiêng thì mới nhìn rõ sóng mũi... Nên nhiều lúc cứ quay góc thẳng, lâu lâu quay qua góc nghiêng mọi người cứ tưởng mới sửa rồi đồn tùm lum khổ lắm. Người Midu từ gương mặt đến vóc dáng, từ trong ra ngoài ko có cái gì giả hết nha mọi người đừng đồn tội nghiệp". Ngọc nữ của làng showbiz Việt cho biết thêm. Bằng lời nói và bằng chứng của mình, Midu thuyết phục nhiều người hâm mộ rằng cô chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ lên gương mặt trong nhiều năm qua. Midu (tên thật là Đặng Thị Mỹ Dung) là một trong những hot girl đời đầu. Thời mới nổi, cô nàng được yêu mến bởi vẻ đẹp trong sáng, đôi mắt tròn long lanh như búp bê. Midu được biết đến với nhiều vai trò khác nhau: diễn viên, hot girl, giảng viên đại học và doanh nhân. Đáng nói hơn là Midu hầu như đều gặt hái được thành công ở mỗi vai trò của mình. Đó cũng là lí do hot girl đời đầu này được rất nhiều bạn trẻ hâm mộ dù mấy năm nay cô hầu như không hoạt động nghệ thuật. Fanpage Facebook của Midu có hơn 2,3 triệu người theo dõi. Cô từng có nhiều vai diễn ấn tượng trên màn ảnh rộng trong phim "Mẹ chồng", "Thiên mệnh anh hùng", "4 năm, 2 chàng, một tình yêu"... Hiện tại, Midu tập trung vào sự nghiệp kinh doanh. Cô sở hữu nhãn hiệu thời trang và mỹ phẩm riêng. Bên cạnh đó, Midu cũng được biết tới là một giảng viên trẻ, được nhiều sinh viên yêu mến. Tại Đại học Công nghệ TP HCM, nữ giảng viên này giảng dạy cho Khoa Kiến trúc - Mỹ thuật - ngành học mà cô đã từng được đào tạo. Thời gian vừa qua, đời sống vật chất của Midu thăng hạng, cô thường xuyên chia sẻ chuyện mua vài căn nhà, đổi xe ô tô mới. Theo người đẹp Sài Gòn, cô mua sắm bằng số tiền do chính mình kiếm được. Mời độc giả xem video: Top 4 HOT GIRL nổi lên không nhờ NHAN SẮC mà nhớ một thức khác - Nguồn: YAN News

