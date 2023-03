Bị "đá xoáy" đồng tiền trong tình yêu, Xoài Non đáp trả căng

Kể từ khi kết hôn cùng “streamer giàu nhất Việt Nam” đến nay, Xoài Non chính thức trở thành dâu nhà hào môn, sở hữu cuộc sống hạnh phúc, viên mãn. Tuy nhiên, cũng chính vì vậy mà Xoài Non mỗi lần thể hiện tình cảm với ông xã trên mạng xã hội, nàng hot girl Gen Z đều nhận về những bình luận xung quanh vấn đề “tình - tiền”. Như mới đây, hot girl Xoài Non đã đăng tải hình ảnh tình tứ bên Xemesis cùng dòng trạng thái ngọt ngào: “Anh cứ việc yêu em, còn lại để em lo”. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu bên dưới phần bình luận không có những câu nói vô cùng khiếm nhã phía dưới phần bình luận trong dòng trạng thái của Xoài Non. Một trong số đó có độc giả đã để lại quan điểm của mình: “Giả vờ không có tiền xem… Ai cũng rời bỏ ta mà đi”. Chưa biết câu khẳng định này là mang ý tốt hay xấu nhắm về mình, nên thay vì “xù lông” gay gắt như trước kia, Xoài Non chỉ khéo léo đáp trả: “Bởi vậy ráng kiếm tiền để không bị bỏ. Chứ đâu ai ở mãi với một người không có chí làm ăn”. Sau khi được chính chủ trả lời, người kia cũng dành lời cảm ơn đến Xoài Non và không tiếp tục vấn đề này. Dòng phản hồi của hot girl sinh năm 2002 sau đó đã nhận được nhiều sự đồng tình của độc giả. Bởi dù trong tình yêu hay cuộc sống, nếu có ý chí nỗ lực không ngừng nghỉ, ngày càng hoàn thiện bản thân thì những điều may mắn, kể cả tiền tài cũng sẽ đến với mỗi người. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Xoài Non lên tiếng về chuyện tình yêu bị tiền bạc chi phối. Về chung một nhà với Xemesis đã 5 năm có lẻ, Xoài Non vẫn nhận được rất nhiều bình luận không hay về chuyện tình của mình. Ví dụ như “Yêu vì tiền”, “Được mấy hôm là chia tay” hay “Ngoài nhan sắc chẳng có gì”... Mỗi lần như vậy, cô không hề e sợ mà luôn mạnh dạn phản bác, chia sẻ để mọi người hiểu thêm về mình. Trên thực tế, Xoài Non cũng chứng minh được quan điểm của mình ngay cả trong công việc chứ không chỉ trên mặt lý thuyết. Sở hữu gương mặt rung động lòng người nên từ sớm, Xoài Non đã phát triển bản thân trong công việc mẫu ảnh, KOL, diễn viên,...

