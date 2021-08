Bị chê kiệm lời, "hot girl bánh tráng" Bảo Trân tiết lộ lý do

Chuyện tình của cặp đôi streamer Rambo và " hot girl bánh tráng" Bảo Trân luôn nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Bởi lẽ theo lời kể của "đàn em" Độ Mixi thì chuyện tình của anh và bạn gái nên duyên nhờ 10 bịch bánh tráng. Không chỉ gây chú ý nhờ nên duyên từ 10 bịch bánh tráng, Rambo và hot girl Trân Mèo còn là chuyện tình chị em trong "truyền thuyết" khi nữ chính hơn nam chính 2 tuổi. Mỗi lần lên sóng livestream, người yêu Rambo và anh thường xuyên phát "cẩu lương" khiến hội F.A không khỏi chạnh lòng. Tuy nhiên bên cạnh những lúc đáng yêu, vui tính, không ít fan cũng thắc mắc về việc Bảo Trân rất ít nói mỗi khi xuất hiện cùng người yêu. Để giải đáp câu hỏi này, mới đây Bảo Trân đã chia sẻ trên trang Instagram cá nhân lý do vô cùng "tế nhị" này. Cụ thể, khi được hỏi vì sao lại kiệm lời trong những clip trêu đùa cùng Rambo, Bảo Trân chia sẻ thật lòng: "Thân thì mình mới nói chuyện. Trên clip do mình ngại với bị khớp, sợ rằng mọi người bảo ăn nói vô duyên". Đây là một lý do ai nghe cũng thấy hợp lý bởi trong những video chơi game hay tâm sự, Rambo là chàng trai luôn rất hoạt ngôn và vui tính khi thường xuyên pha trò, nói chuyện với các fan rất nhiều. Chính vì vậy, việc cô nàng Bảo Trân vẫn còn chút e dè, nhút nhát, sợ rằng sẽ bị khớp hay vô duyên là điều dễ hiểu. Mặc dù có đôi chút ít nói là vậy thôi nhưng phải nói nhiều lần trên sóng livestream, Rambo và Bảo Trân luôn phối hợp ăn ý tạo nên nhiều tiếng cười cho mọi người. Hy vọng, trong thời gian tới đây, "hot girl bánh tráng" sẽ thêm phần tự tin, cười nói nhiều hơn để giao lưu với khán giả. Cùng ngắm những pha "thả cẩu lương" khiến netizen phải gato của Rambo và "hot girl bánh tráng" Bảo Trân. Mô tả video

