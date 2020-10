Bị ảnh trai quay lén, Tiên Nguyễn lộ nhan sắc không thể bị dìm

Việc bị quay lén luôn là ám ảnh của hội chị em, bởi nó show ra cả đống khuyết điểm. Tuy nhiên, dường như điều này không thể dìm hàng được nhan sắc của rich kid Tiên Nguyễn. Mới đây, dân tình được phen so sánh rich kid Tiên Nguyễn trong ảnh tự đăng với clip do anh trai Phillip quay lén. Cụ thể, Tiên Nguyễn tổ chức một garage sale đồ hiệu nên anh Phillip đã đến ủng hộ em gái, không quên quay trộm em gái rồi up lên story. Trong đoạn clip được đăng tải trên story của Phillip Nguyễn, Tiên Nguyễn lúc này đang bận bịu buôn bán nên chắc chắn không thể tạo dáng chỉn chu cool ngầu, tóc tai và quần áo cũng không thể bằng lúc "lên đồ" chanh xả được. Dù Phillip Nguyễn chỉ quay clip sương sương, không dùng filter nhưng Tiên Nguyễn không vì thế mà bị "dìm hàng". Khoảnh khắc bị quay lén của Tiên Nguyễn hiến dân mạng khá thích thú, không quên so sánh có một màn so sánh vui rằng siêu rich kid trong ảnh tự đăng và trong hình anh trai tổng tài chụp. Có thể thấy, dù không chuẩn bị tút tát nhan sắc nhưng phải thừa nhận, thần thái của Tiên Nguyễn vẫn vô cùng sang chảnh và không thể bị dìm hàng. Cách đây chưa lâu, Tiên Nguyễn khiến dân mạng trầm trồ khi khoe bên trong "xế hộp" bạc tỷ vẫn dùng để đi lại. Theo những gì đăng tải, chiếc xe của siêu rich kid Tiên Nguyễn có nội thất sang trọng, không gian rộng rãi với tông màu kem trang nhã. Sinh ra trong gia đình thuộc hàng đại gia, cuộc sống của Tiên Nguyễn tràn ngập trong đồ hiệu và những thứ xa xỉ. Trong mỗi lần xuất hiện, Tiên Nguyễn thường chăm chút đầu tư kĩ lưỡng từ quần áo đến phụ kiện. Mời quý độc giả xem video: Phillip Nguyễn thừa nhận đã khóc vì sốc, tiết lộ việc Ariana thử dùng thuốc để cải thiện tình hình - Nguồn: Saostar

