Bên trong khách sạn 'ngồi toilet xem cá mập' đắt nhất thế giới

Đoạn video ghi lại trải nghiệm tại khu nghỉ dưỡng Conrad Maldives Rangali Island ở Ấn Độ Dương của cặp đôi Youtuber nổi tiếng Kara và Nate nhận được nhiều sự chú ý. Trong video, họ tận hưởng thời gian vui vẻ tại khách sạn dưới nước đắt nhất thế giới với khung cảnh choáng ngợp. Ảnh: Kara and Nate. Toạ lạc tại thiên đường đảo Maldives, khu nghỉ dưỡng sở hữu những bãi biển biệt lập với cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, hệ sinh thái biển đa dạng, phong phú cùng những trải nghiệm cao cấp. Ảnh: Kara and Nate. Trong đó, những căn biệt thự hạng sang The Muraka Suite là địa điểm nghỉ dưỡng của giới thượng lưu khi đến Maldives. Khách sạn gồm 2 tầng với tầng dưới cùng chìm dưới mặt nước ở Ấn Độ Dương khoảng 5 mét. Đây là hạng phòng khó đặt nhất của khu nghỉ dưỡng này. Ảnh: Kara and Nate. Du khách có thể di chuyển bằng thang máy hoặc cầu thang xoắn ốc để đến được căn phòng dưới biển. Tại đây, mọi người có thể ngắm nhìn hệ sinh thái biển trù phú với cá đuối, cá mập, rùa biển bơi lượn xung quanh mái vòm được làm bằng acrylic cong 180 độ. Ảnh: @yana_leventseva. Ngoài ra, du khách có thể kéo lớp màn che phủ toàn bộ "bầu trời" dưới biển, tạo thành không gian như được gói gọn trong chiếc lều nhỏ. Ảnh: Kara and Nate. Phòng còn có khu vực ghế ngồi kiểu "rạp hát" nhìn ra biển. Từ đây, các bạn sẽ được ngắm nhìn bạn bè lặn tự do cùng các đàn cá bên ngoài ô cửa kính. Tuy nhiên, cặp đôi nhận xét rằng nhà vệ sinh với tầm nhìn hướng ra rạn san hô là "chỗ ngồi tốt nhất trong căn phòng". Ảnh: Kara and Nate. Tại đây còn có khu vực nhà hàng dưới nước đẹp như một bức tranh chuyển động linh hoạt đằng sau khung kính. Ảnh: @paigunna, @zorymory. Phần trên của ngôi biệt thự là không gian phòng khách rộng lớn với phòng ngủ, bồn tắm với view thoáng đãng, bên ngoài là hồ bơi vô cực. The Muraka Suite còn có đội ngũ quản gia được đào tạo bài bản, chuyên phục vụ nhu cầu của khách. Ảnh: @conrad_maldives. Kara và Nate cho biết: "Tôi nghĩ đây là nơi chúng tôi nên ở khi về hưu, tôi không biết làm thế nào để có thể tốt hơn thế này. Đây chắn chắn 110% là khách sạn tốt nhất chúng tôi từng ở". Ảnh: Kara and Nate.

