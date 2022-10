Bé gái từng bị cấm “dao kéo” vì quá xinh giờ ra sao?

Lưu Sở Điềm từng khiến công chúng châu Á “chao đảo” với vẻ đẹp tựa thiên thần của mình. Thậm chí, nhan sắc của cô bé xuất chúng đến mức nhiều người còn tuyên bố “cấm Lưu Sở Điềm thẩm mỹ” vì lo ngại cô bé sẽ đánh mất đi nét đẹp hiếm có. Lưu Sở Điềm (SN 2009) là một ngôi sao nhí đến từ Tuyền Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc. Khi chỉ mới 2 tuổi, bé gái đã được đông đảo mọi người biết khi chiến thắng cuộc thi Sao nhí của năm. Kể từ đó, với tài năng và ngoại hình đáng yêu như thiên thần, Sở Điềm đã trở thành người mẫu nhí và bén duyên với làng giải trí. Từ đó đến nay, Sở Điềm đã tham gia diễn xuất trong rất nhiều bộ phim lớn nhỏ khác nhau, từ truyền hình đến điện ảnh. Tuy nhiên, thời điểm mà tên tuổi của Sở Điềm thật sự vang xa là khi cô bé tham gia vào bộ phim Mị Nguyệt truyện với vai diễn tiểu công chúa Mị Nguyệt nhí nhảnh, đáng yêu. Lúc ấy, Sở Điềm với đôi mắt trong veo, to tròn, chiếc má phúng phính, đôi môi chúm chím đã khiến bao người mê đắm. Sự nổi tiếng của cô bé đã không còn chỉ trong phạm vi Trung Quốc, mà lan rộng ra cả những quốc gia Châu Á khác, trong đó có Việt Nam. Nhiều người còn ưu ái đặt cho cô bé biệt danh là “búp bê Trung Quốc” và cấm cô bé thẩm mỹ vì sợ nét đẹp này sẽ bị mất đi. Đến nay, “búp bê Trung Quốc” Sở Điềm đã bước sang tuổi 13. Trên trang Weibo gần 4 triệu người theo dõi của mình, cô bé vẫn thường xuyên cập nhập hình ảnh bản thân. Qua những bức ảnh được đăng tải, có thể thấy Sở Điềm đã bước vào tuổi dậy thì, ngoại hình cũng có sự thay đổi ít nhiều so với hồi nhỏ, song nhan sắc vẫn rất xinh đẹp và đầy hứa hẹn. Dù chỉ mới 13 tuổi nhưng Sở Điềm của thời điểm hiện tại đã rất ra dáng thiếu nữ với chiều cao vượt trội cùng thân hình mảnh mai. Thay vì sở hữu đôi má bánh bao như khi còn bé, khuôn mặt của cô nhóc đã trở nên thon gọn và thanh thoát hơn. Các đường nét trên gương mặt của Sở Điềm cũng đã thay đổi, nhìn trông trưởng thành và sắc sảo hơn. Chỉ nguyên đôi mắt của cô nhóc là vẫn trong veo, to tròn và hút hồn như xưa. Bước vào tuổi thiếu niên nhưng Sở Điềm vẫn mãi trung thành với mái tóc đen tự nhiên. Cô bé nuôi tóc dài và theo đuổi phong cách ngây thơ, nhẹ nhàng.

