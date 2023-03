Bé gái cover ảnh Lưu Diệc Phi "gây bão" mạng là ai?

Mới đây, hình ảnh một em nhỏ đáng yêu lập tức thu hút nhiều sự chú ý, được mọi người dự đoán tương lai xinh chẳng kém Lưu Diệc Phi. Cô bé là Phạm Ngọc An Nhiên, sinh năm 2019 đang học mầm non tại TP.HCM. Mẹ của An nhiên là chị Ngọc Anh (30 tuổi) cho biết bé là con út trong gia đình 2 chị em. Duyên mẫu nhí đến vơi cô bé vào tháng 8/2022 khi một người bạn giới thiệu An Nhiên cho một thương hiệu thời trang. Từ đó, An Nhiên có thêm nhiều cơ hội cọ xát với nghề, tham gia đóng TVC. Bộ ảnh cô bé cover Lưu Diệc Phi hoàn toàn chụp ngẫu hứng. Mọi đạo cụ có sẵn, "cây nhà lá vườn" nhưng chẳng thể ngờ nó lại viral đến vậy. Chị Ngọc Anh chia sẻ: “Mỗi lần đi chụp hình hoặc đi chơi, em bé cũng nhận được nhiều lời khen của mọi người. Dạo gần đây thì hình ảnh em bé có phủ sóng nhiều trên Facebook nên ra ngoài cũng có nhiều người nhận ra con. Lúc đó 2 mẹ con thực sự rất vui". Chị Ngọc Anh cho biết thêm, thời gian đầu An Nhiên nhút nhát, sợ người lạ nên hay khóc. Mỗi lần đi chụp, thường bé sẽ phải làm quen với mọi người mất khoảng nửa tiếng nhằm giữ bình tĩnh. Hiện tại, cô bé đã có thể tạo dáng tự tin trước ống kính, được nhiều nhãn hàng săn đón. Nói về kỷ niệm đáng nhớ nhất, chị Ngọc anh chia sẻ: “Kỷ niệm đáng nhớ nhất có lẽ lần mẹ lướt mạng xã hội thấy 1 nhãn hàng thời trang trẻ em tuyển gương mặt đại diện nên đăng ký cho em đi casting. Lúc đó mình chỉ nghĩ là đưa bé đi trải nghiệm thôi... Không ngờ con đã vượt qua cả trăm bạn để được chọn vào top 4 gương mặt đại diện. Đối với mọi người, đây có thể là điều không quá lớn lao nhưng mình thì thật sự xúc động”. Chị Ngọc Anh nói thêm. Được biết, hiện tại những em nhỏ chỉ 4-5 tuổi nhưng đã cực kỳ xuất sắc khi vừa biết tạo dáng dưới ống kính, làm mẫu nhí lại đi đóng phim. Các bé cực kỳ đa năng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Điển hình là Cherry An Nhiên khi mới 5 tuổi nhưng đã kiếm được bộn tiền nhờ làm mẫu nhí, tự mua điện thoại 50 triệu đồng tặng mẹ. Mới đây nhất là bộ phim Đừng Làm Mẹ Cáu. Sau khi lên sóng, Cherry An Nhiên đã trở thành nhân vật hot được mọi người hết mực yêu thích, quan tâm.

Mới đây, hình ảnh một em nhỏ đáng yêu lập tức thu hút nhiều sự chú ý, được mọi người dự đoán tương lai xinh chẳng kém Lưu Diệc Phi. Cô bé là Phạm Ngọc An Nhiên, sinh năm 2019 đang học mầm non tại TP.HCM. Mẹ của An nhiên là chị Ngọc Anh (30 tuổi) cho biết bé là con út trong gia đình 2 chị em. Duyên mẫu nhí đến vơi cô bé vào tháng 8/2022 khi một người bạn giới thiệu An Nhiên cho một thương hiệu thời trang. Từ đó, An Nhiên có thêm nhiều cơ hội cọ xát với nghề, tham gia đóng TVC. Bộ ảnh cô bé cover Lưu Diệc Phi hoàn toàn chụp ngẫu hứng. Mọi đạo cụ có sẵn, "cây nhà lá vườn" nhưng chẳng thể ngờ nó lại viral đến vậy. Chị Ngọc Anh chia sẻ: “Mỗi lần đi chụp hình hoặc đi chơi, em bé cũng nhận được nhiều lời khen của mọi người. Dạo gần đây thì hình ảnh em bé có phủ sóng nhiều trên Facebook nên ra ngoài cũng có nhiều người nhận ra con. Lúc đó 2 mẹ con thực sự rất vui". Chị Ngọc Anh cho biết thêm, thời gian đầu An Nhiên nhút nhát, sợ người lạ nên hay khóc. Mỗi lần đi chụp, thường bé sẽ phải làm quen với mọi người mất khoảng nửa tiếng nhằm giữ bình tĩnh. Hiện tại, cô bé đã có thể tạo dáng tự tin trước ống kính, được nhiều nhãn hàng săn đón. Nói về kỷ niệm đáng nhớ nhất, chị Ngọc anh chia sẻ: “Kỷ niệm đáng nhớ nhất có lẽ lần mẹ lướt mạng xã hội thấy 1 nhãn hàng thời trang trẻ em tuyển gương mặt đại diện nên đăng ký cho em đi casting. Lúc đó mình chỉ nghĩ là đưa bé đi trải nghiệm thôi... Không ngờ con đã vượt qua cả trăm bạn để được chọn vào top 4 gương mặt đại diện. Đối với mọi người, đây có thể là điều không quá lớn lao nhưng mình thì thật sự xúc động”. Chị Ngọc Anh nói thêm. Được biết, hiện tại những em nhỏ chỉ 4-5 tuổi nhưng đã cực kỳ xuất sắc khi vừa biết tạo dáng dưới ống kính, làm mẫu nhí lại đi đóng phim. Các bé cực kỳ đa năng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Điển hình là Cherry An Nhiên khi mới 5 tuổi nhưng đã kiếm được bộn tiền nhờ làm mẫu nhí, tự mua điện thoại 50 triệu đồng tặng mẹ. Mới đây nhất là bộ phim Đừng Làm Mẹ Cáu. Sau khi lên sóng, Cherry An Nhiên đã trở thành nhân vật hot được mọi người hết mực yêu thích, quan tâm.