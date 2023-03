Tuyên truyền về PCCC&CNCH tại không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm

Sáng thứ Bảy ngày 18/3/2022, tại khu vực phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, người dân và các du khách được các chiến sỹ Cảnh sát PCCC&CNCH trực tiếp tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC&CNCH, hướng dẫn kỹ năng cơ bản khi có sự cố cháy, nổ xảy ra và kỹ năng thao tác sử dụng đối với một số phương tiện chữa cháy thông dụng. Qua buổi tuyên truyền, Công an quận Hoàn Kiếm đã giới thiệu đến quần chúng nhân dân các mô hình chữa cháy tại khu dân cư, các điểm chữa cháy công cộng ở các ngõ sâu để có quần chúng nhân nhận thức được sâu hơn về công tác PCCC&CNCH. Cũng tại khu vực này, 20 bức ảnh về hoạt động PCCC&CNCH được trưng bày để người dân và du khách được hiểu rõ hơn về sự gian nan, vất vả và không kém phần nguy hiểm của người lính PCCC&CNCH khi chiến đấu với “giặc lửa” và thiên tai địch hoạ. Đồng thời thông qua những bức ảnh này người dân và du khách, tận mắt thấy được những thiệt hại to lớn về người và tài sản khi xảy ra cháy nổ, từ đó có ý thức hơn trong công tác phòng, chống cháy, nổ ngay tại gia đình, khu dân cư. Trước tình hình, Hà Nội liên tục xảy ra các vụ cháy gây thiệt hại đặc biệt về người thời gian qua, khiến người dân không khỏi hoang mang, lo lắng thì hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức bảo đảm an toàn PCCC&CNCH và hướng dẫn kỹ năng xử lý cơ bản khi xảy ra cháy nổ đặt biệt là kỹ năng thoát nạn an toàn cho bản thân và gia đình. Bên cạnh đó, người dân còn được hướng dẫn cách cài đặt ứng dụng báo cháy 114 trên điện thoại di động để kịp thời thông báo tin cháy, nổ sự cố cho lực lượng chức năng. Dự kiến hoạt động tuyên truyền về PCCC&CNCH sẽ được tổ chức mỗi tháng một lần để người dân và du khách tham quan tại không gian phố đi bộ Hoàn Kiếm được thường xuyên nâng cao hiểu biết, kiến thức, kỹ năng về PCCC&CNCH, chủ động thực hiện an toàn phòng cháy tại chính ngôi nhà của mình. Các em học sinh được hướng dẫn sử dụng bình cứu hỏa cá nhân để tự xử lý đám cháy. Màn dập lửa này được các em học sinh hào ứng ủng hộ. Các chiến sĩ PCCC&CNCH quận Hoàn Kiếm nhiệt tình hướng dẫn cách xử lý đám cháy cho các em học sinh. Bộ đồ cứu hộ cứu nạn và phòng cháy chữa cháy cũng được đội PCCC&CNCH quận Hoàn Kiếm trưng bày tại không gian phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm. Tờ rơi hướng dẫn xử lý cháy nổ được các chiến sĩ PCCC&CNCH quận Hoàn Kiếm phát tới tận tay người dân cũng như khách du lịch tại không gian phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm.

