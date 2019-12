Bất ngờ nhan sắc đời thường “nam cầu thủ” đối đầu tuyển nữ Việt Nam

Tối ngày 8/12, trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 30 giữa tuyển nữ Việt Nam và tuyển nữ Thái Lan diễn ra. Bên cạnh chiến thắng của thầy trò HLV Mai Đức Chung thì vẻ ngoài nam tính của các nữ cầu thủ Thái Lan cũng là chủ đề được cộng đồng mạng quan tâm. Không chỉ cao và to hơn hẳn đội tuyển nữ Việt Nam, các nữ cầu thủ của Thái Lan còn có ngoại hình vô cùng nam tính với tay cơ bắp và khuôn mặt khá thô. Gây chú ý nhất là cầu thủ mang số 11, Kanjana Sungngoen (33 tuổi) với ngoại hình như đàn ông. Được biết cô đang thi đấu cho CLB Bangkok và là người ghi bàn thắng đầu tiên cho đội bóng đá nữ Thái Lan tại FIFA Women's World Cup 2019 trong trận đối đầu với Thụy Điển. Dù biết các nữ cầu thủ thường sở hữu ngoại hình có phần thô hơn người khác với đôi chân to do luyện tập nhưng Kanjana Sungngoen lại trông quá nam tính. Nhiều người còn không tin cô là con gái mà khẳng định Kanjana là người chuyển giới bởi Thái Lan vốn dĩ rất phát triển trong ngành công nghiệp thẩm mĩ. "Không thể là nữ đâu. Chắc chắn là chuyển giới đấy Thái Lan họ quá gỏi trong vụ này rồi. Nữ gì mà mặt xương, tay cơ bắp và đô con thế kia? Nhìn đứng cạnh Hoàng Thị Loan mà khác hẳn luôn kìa" - Facebooker T.N bình luận. Trái ngược với những bình luận tiêu cực không biết là cố ý hay chỉ đùa vui, nhiều người tỏ ra khá bất bình khi ngoại hình của một phụ nữ bị đem ra bàn tán như vậy. Nhiều người cho rằng người hâm mộ chỉ nên tập trung vào chuyên môn, cổ vũ tinh thần các cầu thủ. Cầu thủ xinh có thể khen nhưng nếu không được ưa nhìn thì cũng nên lịch sự. Hơn nữa, nếu không xét đến ngoại hình thì Kanjana Sungngoen có chuyên môn tốt, làm tròn nghiệm vụ trong đội hình của tuyển nữ Thái Lan. Có chăng là vì bóng đá nữ Thái Lan được chú trọng đầu tư, có chuyên gia dinh dưỡng và thể lực riêng nên các cầu thủ mới to con như vậy, và điều này giúp họ có rất nhiều lợi thế trên sân cỏ. Nhan sắc đời thường của Kanjana Sungngoen cũng rất nữ tính chứ không hề mạnh mẽ như trên sân cỏ. Xem thêm clip: Nữ tuyển thủ Thái Lan bị nghi ngờ giới tính vì bằng chứng khó cãi - Nguồn: Youtube

