Bất chấp "camera thường", dàn hot girl Việt khoe mặt mộc gây sốt mạng

Mở đầu cho dàn hot girl Việt bất chấp "camera thường" vẫn khoe mặt mộc là Linh Ka. Cô gái Hà thành thường xuyên bị nhận xét là "chín ép" với lối kẻ vẽ gương mặt quá đậm đà. Tuy nhiên khi tiết lộ mặt mộc gần đây, Linh Ka khiến nhiều người ɓất ngờ với vẻ ngoài ngây thơ của mình. Nhiều bình luận khen ngợi cô nàng khi không makeup đã có làn da đẹp và đường nét đáng yêu, trẻ trung khác hẳn so với khi trang điểm kỹ càng. Sở hữu gương mặt nhỏ, thon gọn, cùng với lối make up "sương sương", Chi Pu luôn tạo cảm giác dễ chịu với người đối diện. Mới đây, hot girl 9X này tự tin khoe khoảnh khắc không trang điểm nhưng vẫn xinh và đáng yêu hơn cả khi "tút tát" kĩ lưỡng. Theo dõi Jun Vũ thời gian gần đây, nhiều người có thể thấy rằng cô nàng đang chuyển dịch dần sang phong cách trưởng thành và gợi cảm. Phải thừa nhận rằng, hot girl Jun Vũ có một sức hút kì lạ, bởi kể cả khi trút bỏ đi lớp phấn son, cô nàng vẫn vô cùng xinh đẹp khiến không ít người phải mê mệt. Khả Ngân là hot girl sở hữu gương mặt với những đường nét hoàn hảo, đôi mắt to tròn, sống mũi cao thanh thoát và chiếc cằm gọn gàng khiến nhiều người phải mê mệt. Nhan sắc của Khả Ngân là điều không phải bàn cãi. Ngay cả khi không cần sử dụng lớp trang điểm, Khả Ngân vẫn tự tin khoe nhan sắc rạng rỡ và tươi tắn của mình. Luôn với phong cách quyến rũ chính là điều khiến Kaity Nguyễn được chú ý. Dù lột bỏ lớp trang điểm, gương mặt có nhiều điểm kém xinh nhưng nhìn tổng thể Kaity vẫn khá ăn ảnh và hút ánh mắt người nhìn. Kiều Trinh từng gây sốt mạng nhờ gương mặt mộc giản dị bên hàng bánh tráng trộn. Sau này, nhờ thành công của phim "Em chưa 18", tên tuổi của cô nàng càng được chú ý hơn. Điều khiến công chúng yêu mến nhất ở Kiều Trinh vẫn là gương mặt chẳng mấy khác biệt trước và sau khi make up. Phương Ly là một hot girl khá giản dị trong việc makeup và có gương mặt mộc đẹp nhất nhì showbiz. Điều trên đến bởi Phương Ly có nước da mịn màng, trắng ngần chẳng cần phấn kem gì cũng đã đủ thu hút ánh mắt người nhìn. Với nhiều cô gái trẻ, để lộ mặt mộc trên MXH là điều tối kị nhưng với Quỳnh Kool, cô lại tự tin khoe bức ảnh không make up của mình. Có thể cô chưa đạt đến nét đẹp đến hoàn hảo nhưng Quỳnh Kool vẫn chứng minh mình có một tổng thể đẹp kể cả khi không cần son phấn. Mời quý độc giả xem video: Hotgirl mặt mộc khủng khiếp nhưng vẫn hút fan - Nguồn: Youtube

