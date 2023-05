Bao năm kín đáo, hot girl FAP TV bất ngờ khoe bikini chào hè

Ribi Sachi (tên thật Nguyễn Thị Thủy) sinh năm 1990 tại Gia Lai. Biệt danh "hot girl cơm nguội" đồng hành cùng cô từ những ngày đầu gia nhập nhóm hài đình đám FAPtv. Lâu nay, Ribi Sachi khá kín tiếng về chuyện đời tư, nói không với scandal. Người đẹp Gia Lai cũng duy trì sự kín đáo trong cả phong cách ăn mặc. Nhiều người ngạc nhiên khi thấy Ribi Sachi bất ngờ đăng ảnh mặc bikini. Đây là điều cô chưa từng làm kể từ khi gia nhập showbiz. "Lần đầu tiên khán giả thấy cô nàng mặc áo tắm sau hơn 10 năm làm người mẫu, diễn viên" là bình luận của một người hâm mộ. Nhiều dân mạng cho rằng, hot girl Gia Lai đã chính thức bước ra khỏi vùng an toàn (Ảnh: Ribi Sachi). Hồi đầu tháng 5, Ribi Sachi lần đầu công khai mặc "nửa kín nửa hở". Cô kết hợp đồ tắm với quần jeans ống rộng. Khi đó, một số fan đã sốc trước hình ảnh này. Tài khoản Nguyên Kim viết: "Ai kín đến mấy rồi cũng phải bikini thôi" Hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật đã lâu nhưng Ribi chưa để lại ấn tượng mạnh. Điểm thu hút của cô là ngoại hình cao ráo, đôi mắt to tròn, gương mặt bầu bĩnh cùng làn da trắng không tỳ vết. Đặc biệt, Ribi trung thành với phong cách thanh lịch, nữ tính, nói không với trang phục hở hang. Chính lý do này khiến việc cô mặc biniki trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội (Ảnh: IGNV). Suốt nhiều năm, người đẹp 33 tuổi chỉ gắn bó với kiểu tóc xoăn nhẹ màu hạt dẻ. Cô cũng không ngại thử sức với những bộ đồ tông màu sặc sỡ nhờ sở hữu làn da trắng (Ảnh: IGNV). Chứng kiến những hình ảnh mới của Ribi, nhiều dân mạng cho rằng, hot girl Gia Lai đã chính thức bước ra khỏi vùng an toàn Ở tuổi 33, Ribi Sachi vẫn duy trì sức hút khi sở hữu thân hình nóng bỏng, gương mặt xinh đẹp như thần tượng Hàn Quốc. Ribi không ngại biến hóa trong gu thời trang của mình.

