Biến hình nhan sắc, hot girl Trang Nemo lộ mặt mộc giật mình

Những tháng ngày qua, hot girl Trang Nemo dù không gây ồn ã trên truyền thông nhưng vẫn tích cực chia sẻ hình ảnh cá nhân lên MXH. Bên cạnh lùm xùm, nhan sắc của Trang Nemo cũng là đề tài gây khá nhiều tranh cãi. Mới đây, hot girl bán hàng đăng tải đoạn clip "đu trend" biến hình nhan sắc trước và sau khi make up. Đoạn clip biến hình được Trang Nemo đầu tư nhanh chóng nhận về nhiều tranh luận. Đầu clip Trang Nemo xuất hiện với diện mạo xấu xí, được bôi vẽ bởi hóa trang. Cô tự vẽ quầng thâm mắt, quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù. Sau vài giây xuất hiện, người đẹp bán hàng lột xác thành cô gái "nóng bỏng" trong chiếc váy ôm sát, gương mặt make up kỹ lưỡng khiến netizen "há hốc mồm" vì quá khác nhau. Trang Nemo khiến nhiều người không khỏi bất ngờ trước màn hóa trang thay đổi hoàn toàn sau make up. Tuy nhiên không ít người hoảng sợ trước nhan sắc Trang Nemo trước biến hình. Đây không phải lần đầu Trang Nemo gây tranh cãi về nhan sắc. Cách đây không lâu Trang Nemo khiến dân tình "ngỡ ngàng, ngã ngửa" khi đang livestream với làn da trắng mịn, căng bóng thì gương mặt bất ngờ tối sầm lại, lộ nhiều khuyết điểm. Netizen ngạc nhiên trước nhan sắc "hot girl bán hàng online" khi không có phần mềm làm đẹp. Bà mẹ 1 con sở hữu ngoại hình đẹp, vóc dáng chuẩn cùng tài kinh doanh đáng ngưỡng mộ. U31 Trang Nemo tuy gây ồn ào với những câu chuyện thị phi trên MXH nhưng lại có phong cách thời trang rất xịn sò. Nếu không tính các thị phi trong quá khứ thì Trang Nemo là nhân vật rất tài năng và thời trang. Ảnh: FBNV

