Báo cáo sĩ số lớp kiểu "xoắn não" khiến CĐM đau đầu suy nghĩ

Mới đây trên MXH, những bức ảnh về cách báo cáo sĩ số của các học sinh gây chú ý CĐM. Mới lớp chuyên ngành sẽ có kiểu báo cáo sĩ số lớp khác nhau và mang tính đặc thù rất riêng. Đôi khi sĩ số lớp học được chuyển sang thành tổng kết nhân lực tại phim trường. Các bạn học sinh thể hiện sự sáng tạo của mình trong những công việc tưởng chừng như đơn giản nhất. Ngay khi đăng tải, những bức ảnh đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng và nhận về hàng chục ngàn lượt like. Rất nhiều bình luận của CĐM khen ngợi về sự sáng tạo và thông minh của các bạn học sinh. Cũng có những ý kiến lên tiếng phản đối cách làm này vì nghĩ rằng các bạn đang đùa hơi quá lố. Báo cáo sĩ số được biến tấu theo trào lưu "phim cung đấu". Những lý do nghỉ học được biến tầu thành "Phụng thể bất an, dưỡng thương tại phủ, sau khi bình phục sẽ hồi cung tiếp tục chức trách" khiến CĐM phì cười. Hiện tại những bức ảnh đang nhận được sự quan tâm của CĐM và nhận về những bình luận trái chiều.

Mới đây trên MXH, những bức ảnh về cách báo cáo sĩ số của các học sinh gây chú ý CĐM. Mới lớp chuyên ngành sẽ có kiểu báo cáo sĩ số lớp khác nhau và mang tính đặc thù rất riêng. Đôi khi sĩ số lớp học được chuyển sang thành tổng kết nhân lực tại phim trường. Các bạn học sinh thể hiện sự sáng tạo của mình trong những công việc tưởng chừng như đơn giản nhất. Ngay khi đăng tải, những bức ảnh đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng và nhận về hàng chục ngàn lượt like. Rất nhiều bình luận của CĐM khen ngợi về sự sáng tạo và thông minh của các bạn học sinh. Cũng có những ý kiến lên tiếng phản đối cách làm này vì nghĩ rằng các bạn đang đùa hơi quá lố. Báo cáo sĩ số được biến tấu theo trào lưu "phim cung đấu". Những lý do nghỉ học được biến tầu thành "Phụng thể bất an, dưỡng thương tại phủ, sau khi bình phục sẽ hồi cung tiếp tục chức trách" khiến CĐM phì cười. Hiện tại những bức ảnh đang nhận được sự quan tâm của CĐM và nhận về những bình luận trái chiều.