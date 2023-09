Bánh Trung thu nhân độc lạ làm người xem bật cười

Bánh Trung thu (bánh nướng, bánh dẻo) là một trong những thứ không thể thiếu trong ngày Tết Trung thu. Ngày nay, bên cạnh các nhân truyền thống thập cẩm, các nhà sản xuất và nhiều người làm bánh Trung thu handmade tung ra đủ loại nhân hấp dẫn khác. Không ít người cảm thấy bất ngờ khi nghe món ăn quen thuộc là xôi xéo được dùng làm nhân bánh Trung thu. Ảnh: Chang Hi Food & Dessert Bánh Trung thu xôi xéo vẫn có lớp vỏ tương tự như các loại bánh nướng khác, nhưng sẽ mềm và có độ dẻo hơn. Theo đánh giá của 1 số người, loại nhân này khá ngon, rõ vị xôi xéo và có thể dùng để thay đổi khẩu vị. Không chỉ riêng xôi xéo mà món ô mai đặc trưng của Hà Nội cũng được chế biến thành nhân bánh Trung thu. So với bánh truyền thống, bánh Trung thu ô mai khi ăn có vị ngọt kết hợp với vị chua, thêm chút mằn mặn rất lạ miệng. Mới đây, hình ảnh bánh Trung thu ngập nhân dừa sên làm nhiều người liên tưởng đến nhân...bún. Tuy vậy, đây cũng là loại nhân khá đặc biệt và được phần lớn thực khách ưa thích. Bánh Trung thu nhân bò bít tết cũng là loại nhân độc lạ chắc hẳn không ai dám thử. Bên cạnh những chiếc bánh Trung thu nhân độc lạ có thật, cư dân mạng còn hài hước chế nhiều loại nhân bánh khác là những món ăn quen thuộc hàng ngày. Một số loại nhân được ghép vào như tương ớt, thịt chưng mắm tép, hành phi,....làm nhiều người không nhịn nổi cười. Rất may, những bức ảnh đó chỉ là kết quả của sự sáng tạo và quá trình photoshop. Nếu các loại bánh Trung thu này có thật chắc không ai dám thử. Ảnh chế nhân bánh trung thu độc, lạ, khiến người xem bật cười. Ảnh: Tổng hợp

Bánh Trung thu (bánh nướng, bánh dẻo) là một trong những thứ không thể thiếu trong ngày Tết Trung thu. Ngày nay, bên cạnh các nhân truyền thống thập cẩm, các nhà sản xuất và nhiều người làm bánh Trung thu handmade tung ra đủ loại nhân hấp dẫn khác. Không ít người cảm thấy bất ngờ khi nghe món ăn quen thuộc là xôi xéo được dùng làm nhân bánh Trung thu. Ảnh: Chang Hi Food & Dessert Bánh Trung thu xôi xéo vẫn có lớp vỏ tương tự như các loại bánh nướng khác, nhưng sẽ mềm và có độ dẻo hơn. Theo đánh giá của 1 số người, loại nhân này khá ngon, rõ vị xôi xéo và có thể dùng để thay đổi khẩu vị. Không chỉ riêng xôi xéo mà món ô mai đặc trưng của Hà Nội cũng được chế biến thành nhân bánh Trung thu. So với bánh truyền thống, bánh Trung thu ô mai khi ăn có vị ngọt kết hợp với vị chua, thêm chút mằn mặn rất lạ miệng. Mới đây, hình ảnh bánh Trung thu ngập nhân dừa sên làm nhiều người liên tưởng đến nhân...bún. Tuy vậy, đây cũng là loại nhân khá đặc biệt và được phần lớn thực khách ưa thích. Bánh Trung thu nhân bò bít tết cũng là loại nhân độc lạ chắc hẳn không ai dám thử. Bên cạnh những chiếc bánh Trung thu nhân độc lạ có thật, cư dân mạng còn hài hước chế nhiều loại nhân bánh khác là những món ăn quen thuộc hàng ngày. Một số loại nhân được ghép vào như tương ớt, thịt chưng mắm tép, hành phi,....làm nhiều người không nhịn nổi cười. Rất may, những bức ảnh đó chỉ là kết quả của sự sáng tạo và quá trình photoshop. Nếu các loại bánh Trung thu này có thật chắc không ai dám thử. Ảnh chế nhân bánh trung thu độc, lạ, khiến người xem bật cười. Ảnh: Tổng hợp